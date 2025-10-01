自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 費利佩．佛朗哥．穆紐斯／最褻瀆的場景 譯／陳柏煜

2025/10/01 05:30

譯◎陳柏煜譯◎陳柏煜

◎費利佩．佛朗哥．穆紐斯 譯◎陳柏煜

最褻瀆的場景最褻瀆的場景

——————雙方都像餓壞的米諾陶

也像那根線，輕柔幫助

我的細語，忽然貫穿

每道裂縫——在你迷宮深處：

半祭壇，半競技場

設有通往涅槃的燈籠；

從最淫猥的目的

到最褻瀆的場景

偽俄羅斯，從不可能之中，我揭開

當我房中點燃調情的詩句；

火焰就這樣開始，彌漫心臟病發的氣氛；

音色經過，我的，刷刷槌子：

半祭壇，半競技場

設有通往涅槃的燈籠；

從最淫猥的目的

到最褻瀆的場景

雙方都像平息警報的恩典

也像引回海嘯的水滴

我對模具開火，押魅力的頭韻

箭矢齊飛——在條條運河中，直到鐵砧：

半祭壇，半競技場

設有通往涅槃的燈籠；

從最淫猥的目的

到最褻瀆的場景

■費利佩．佛朗哥．穆紐斯（Felipe Franco Munhoz），巴西作家，1990年生。著作六種，包含《解散》（Dissoluções，2024），以及與沙烏地阿拉伯作家娜妲．阿圖爾基（Nada Alturki）合作的《秋季指南》（Guide to a Fall，2025），一部探索愛荷華市的實驗性文本。本詩獲作者授權翻譯，選自《通往涅槃的燈籠》（2022），轉譯自英文譯者James Young。

