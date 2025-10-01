限制級
【自由副刊】 費利佩．佛朗哥．穆紐斯／最褻瀆的場景 譯／陳柏煜
◎費利佩．佛朗哥．穆紐斯 譯◎陳柏煜
最褻瀆的場景
．
——————雙方都像餓壞的米諾陶
也像那根線，輕柔幫助
我的細語，忽然貫穿
每道裂縫——在你迷宮深處：
．
半祭壇，半競技場
設有通往涅槃的燈籠；
從最淫猥的目的
到最褻瀆的場景
．
偽俄羅斯，從不可能之中，我揭開
當我房中點燃調情的詩句；
火焰就這樣開始，彌漫心臟病發的氣氛；
音色經過，我的，刷刷槌子：
．
半祭壇，半競技場
設有通往涅槃的燈籠；
從最淫猥的目的
到最褻瀆的場景
．
雙方都像平息警報的恩典
也像引回海嘯的水滴
我對模具開火，押魅力的頭韻
箭矢齊飛——在條條運河中，直到鐵砧：
．
半祭壇，半競技場
設有通往涅槃的燈籠；
從最淫猥的目的
到最褻瀆的場景
．
■費利佩．佛朗哥．穆紐斯（Felipe Franco Munhoz），巴西作家，1990年生。著作六種，包含《解散》（Dissoluções，2024），以及與沙烏地阿拉伯作家娜妲．阿圖爾基（Nada Alturki）合作的《秋季指南》（Guide to a Fall，2025），一部探索愛荷華市的實驗性文本。本詩獲作者授權翻譯，選自《通往涅槃的燈籠》（2022），轉譯自英文譯者James Young。
