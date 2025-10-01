【家庭plus．婚姻研究院】小日子 找到光

圖／達志影像

文／辛夷

婚姻，是一場對未來生活的期許與承諾。當初走進這條路，我懷抱著對幸福小窩的憧憬，想像著和伴侶攜手共築屬於我們的天地。那是一個溫暖的夢，一個看似簡單卻充滿挑戰的目標。

然而，母親在訂婚前夕的話語，至今仍在我耳邊迴盪。她語重心長地勸我：「如果退婚，還來得及。」她細數對方家庭的複雜與可能的摩擦，但那時的我，一心沉浸在自己的選擇裡，怎能聽進去？

婚後，母親的預言一一應驗。婆婆是個強勢且要求苛刻的人，她自詡精明幹練，口中滿是對他人高高在上的評價，卻從不曾放下對我這個新媳婦的挑剔。她說過的一句話讓我印象深刻：「家裡的事情，就該聽我的。」那一刻，我明白了，在她的家，我只是個必須順從規則的角色。

在這樣的環境下，我總是想起母親。她是一個溫柔卻堅韌的女人，從不抱怨生活的苦澀，總是以一種從容的態度面對挑戰。記得小時候，她總會在我灰心喪氣時，輕輕拍著我的背說：「生活雖然不易，但每一天都能找到屬於自己的亮光。」母親從不教導我如何解決問題，她教的是如何擁有一顆平和的心去迎接風雨。

正是她的影響，讓我開始學會在困難中尋找希望。當婆婆要求我們每週回家盡孝道、對禮物斤斤計較時，我試著從那些繁瑣的日子中找到一絲溫暖──或許是在廚房裡一盤剛剛出鍋的熱菜，或是孩子純真無邪的笑容裡。母親的智慧提醒著我：無論再怎樣的生活，總有值得珍惜的小確幸。

雖然生活裡充滿挑戰，孩子的成長卻給了我無窮的力量。記得兒子第一次喊我「媽媽」時，那稚嫩的聲音彷彿將所有疲憊都化為烏有。我曾陪著孩子在房間裡搭積木，笑聲充滿整個屋子，彷彿那些外界的壓力都與我們無關。每當傍晚帶孩子到校園散步，看著他們在夕陽餘暉下奔跑，那些金色的光影讓我感受到生命的美好。

隨著歲月流轉，孩子一天天長大，而我也逐漸找到自己的步調。我開始參加讀書會，與志同道合的朋友分享生活的點滴；我學會在養花蒔草中，找到心靈的平靜，陽台上的花朵一天天盛開，彷彿在提醒我生命的韌性。

而我最感自豪的是重新回到學習的道路上，我選擇了殯葬相關課程。那是一個曾經令我感到陌生甚至恐懼的領域，但隨著深入了解，我漸漸明白，生與死的交會處，藏著的是對生命的深刻理解。現在，我已經能夠坦然面對那些曾經令我不安的民俗信仰，也能微笑著告訴自己：「生命的本質是豁達與包容。」

現在，我終於明白，小日子並非一帆風順的平靜，而是一種在困難中尋找到的心靈平衡。我不再試圖迎合所有人，也不再苛責自己。我明白，只有把自己照顧好，才能真正為孩子和家人帶來溫暖。母親曾說過：「生活的本質，不是與命運對抗，而是與自己和解。」

我的小日子，終於開始有了屬於我的光芒。

