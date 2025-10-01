自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】小日子 找到光

2025/10/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／辛夷

婚姻，是一場對未來生活的期許與承諾。當初走進這條路，我懷抱著對幸福小窩的憧憬，想像著和伴侶攜手共築屬於我們的天地。那是一個溫暖的夢，一個看似簡單卻充滿挑戰的目標。

然而，母親在訂婚前夕的話語，至今仍在我耳邊迴盪。她語重心長地勸我：「如果退婚，還來得及。」她細數對方家庭的複雜與可能的摩擦，但那時的我，一心沉浸在自己的選擇裡，怎能聽進去？

婚後，母親的預言一一應驗。婆婆是個強勢且要求苛刻的人，她自詡精明幹練，口中滿是對他人高高在上的評價，卻從不曾放下對我這個新媳婦的挑剔。她說過的一句話讓我印象深刻：「家裡的事情，就該聽我的。」那一刻，我明白了，在她的家，我只是個必須順從規則的角色。

在這樣的環境下，我總是想起母親。她是一個溫柔卻堅韌的女人，從不抱怨生活的苦澀，總是以一種從容的態度面對挑戰。記得小時候，她總會在我灰心喪氣時，輕輕拍著我的背說：「生活雖然不易，但每一天都能找到屬於自己的亮光。」母親從不教導我如何解決問題，她教的是如何擁有一顆平和的心去迎接風雨。

正是她的影響，讓我開始學會在困難中尋找希望。當婆婆要求我們每週回家盡孝道、對禮物斤斤計較時，我試著從那些繁瑣的日子中找到一絲溫暖──或許是在廚房裡一盤剛剛出鍋的熱菜，或是孩子純真無邪的笑容裡。母親的智慧提醒著我：無論再怎樣的生活，總有值得珍惜的小確幸。

雖然生活裡充滿挑戰，孩子的成長卻給了我無窮的力量。記得兒子第一次喊我「媽媽」時，那稚嫩的聲音彷彿將所有疲憊都化為烏有。我曾陪著孩子在房間裡搭積木，笑聲充滿整個屋子，彷彿那些外界的壓力都與我們無關。每當傍晚帶孩子到校園散步，看著他們在夕陽餘暉下奔跑，那些金色的光影讓我感受到生命的美好。

隨著歲月流轉，孩子一天天長大，而我也逐漸找到自己的步調。我開始參加讀書會，與志同道合的朋友分享生活的點滴；我學會在養花蒔草中，找到心靈的平靜，陽台上的花朵一天天盛開，彷彿在提醒我生命的韌性。

而我最感自豪的是重新回到學習的道路上，我選擇了殯葬相關課程。那是一個曾經令我感到陌生甚至恐懼的領域，但隨著深入了解，我漸漸明白，生與死的交會處，藏著的是對生命的深刻理解。現在，我已經能夠坦然面對那些曾經令我不安的民俗信仰，也能微笑著告訴自己：「生命的本質是豁達與包容。」

現在，我終於明白，小日子並非一帆風順的平靜，而是一種在困難中尋找到的心靈平衡。我不再試圖迎合所有人，也不再苛責自己。我明白，只有把自己照顧好，才能真正為孩子和家人帶來溫暖。母親曾說過：「生活的本質，不是與命運對抗，而是與自己和解。」

我的小日子，終於開始有了屬於我的光芒。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應