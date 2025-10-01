【家庭plus．一人一故事】故鄉豐富之旅

圖／陳佳蕙

文／呂政達

大學畢業，俊義面臨要回故鄉白河，還是留在台北發展的選擇題。回到故鄉，俊義應該會接下農產品的家業，他的心中似乎等待著某種啟發。

在選擇的關鍵時候，俊義去看了電影《豐富之旅》，一部關於老媽媽華特回到童年故鄉豐富鎮的故事。回來後，俊義問我：「人老了，就真的會想回到故鄉嗎？」這句話，我到現在才逐漸體會。

後來，俊義真的回去白河一陣子，是否真的受到一部電影的影響，我一直沒有機會再問。

我們那個時代，很多人選擇留在台北，台北就業機會多，找到了工作，租個房子，認識了男女朋友，就順理成章地過著。但就像心理學家阿德勒所說，童年故鄉塑造人一生的性格。故鄉，特別是那個我們小時住過、熟悉的故鄉風景，隱隱地變成一個龐大呼喚。

電影中，華特太太對於家鄉的莫名迷戀，其實是想要擺脫現實的不如意，想找回過去種種的美好。

華特太太口口聲聲說著在死前一定要見到家鄉一面，過去就像是瀰漫在生活中的靈魂，在潛意識中滲透進去。

但童年故鄉實在是非常個人化的記憶。30年前俊義遷居泰國，就在那裡住了下來，以後他兒女的童年故鄉是清邁，不再是白河。輝達執行長黃仁勳忘不了他童年在台南和父母逛夜市的回憶，但他的一雙兒女對台南，應該不會有如此醇厚的依戀。我羨慕那些一輩子待在一個地方、住在同一條街、同一個小鎮的人們，不像我們北漂族，在長久的遷移後，懷抱故鄉漸去漸遠的記憶。一棟建築物、一個地景失去後，也在下一代的記憶中抹去，這是無情的現實。

童年故鄉，你要回去嗎？電影中老太太過去所居住的豐富鎮，經由歲月洗禮，豐富的作物收成已不復存在，眼前是荒廢的草地和樹林，豐富鎮已不再豐富。豐富，就藏在我們的心底。

心理學家阿德勒有句話：「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」就像我一直想回去以前念的國小，找那個說我將來沒有前途的老師，一直想著，我不時縈繞這個念頭。現在，算算歲數，老師應該走了。跟我擁有一樣念頭的人，就放下吧，回憶傷害的只是你自己。但是，哪個人不是千瘡百孔的，就想回到故鄉。

