自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】故鄉豐富之旅

2025/10/01 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

大學畢業，俊義面臨要回故鄉白河，還是留在台北發展的選擇題。回到故鄉，俊義應該會接下農產品的家業，他的心中似乎等待著某種啟發。

在選擇的關鍵時候，俊義去看了電影《豐富之旅》，一部關於老媽媽華特回到童年故鄉豐富鎮的故事。回來後，俊義問我：「人老了，就真的會想回到故鄉嗎？」這句話，我到現在才逐漸體會。

後來，俊義真的回去白河一陣子，是否真的受到一部電影的影響，我一直沒有機會再問。

我們那個時代，很多人選擇留在台北，台北就業機會多，找到了工作，租個房子，認識了男女朋友，就順理成章地過著。但就像心理學家阿德勒所說，童年故鄉塑造人一生的性格。故鄉，特別是那個我們小時住過、熟悉的故鄉風景，隱隱地變成一個龐大呼喚。

電影中，華特太太對於家鄉的莫名迷戀，其實是想要擺脫現實的不如意，想找回過去種種的美好。

華特太太口口聲聲說著在死前一定要見到家鄉一面，過去就像是瀰漫在生活中的靈魂，在潛意識中滲透進去。

但童年故鄉實在是非常個人化的記憶。30年前俊義遷居泰國，就在那裡住了下來，以後他兒女的童年故鄉是清邁，不再是白河。輝達執行長黃仁勳忘不了他童年在台南和父母逛夜市的回憶，但他的一雙兒女對台南，應該不會有如此醇厚的依戀。我羨慕那些一輩子待在一個地方、住在同一條街、同一個小鎮的人們，不像我們北漂族，在長久的遷移後，懷抱故鄉漸去漸遠的記憶。一棟建築物、一個地景失去後，也在下一代的記憶中抹去，這是無情的現實。

童年故鄉，你要回去嗎？電影中老太太過去所居住的豐富鎮，經由歲月洗禮，豐富的作物收成已不復存在，眼前是荒廢的草地和樹林，豐富鎮已不再豐富。豐富，就藏在我們的心底。

心理學家阿德勒有句話：「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」就像我一直想回去以前念的國小，找那個說我將來沒有前途的老師，一直想著，我不時縈繞這個念頭。現在，算算歲數，老師應該走了。跟我擁有一樣念頭的人，就放下吧，回憶傷害的只是你自己。但是，哪個人不是千瘡百孔的，就想回到故鄉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應