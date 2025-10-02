自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紀念歐洲醫生范鳳龍為台奉獻38年 台北愛樂斯洛維尼亞獻唱

2025/10/02 05:30

台北愛樂室內合唱團在范鳳龍醫師的故鄉盧比安納演出，以音樂為台灣與斯洛維尼亞留下文化交流的珍貴記憶。（台北愛樂文教基金會提供）台北愛樂室內合唱團在范鳳龍醫師的故鄉盧比安納演出，以音樂為台灣與斯洛維尼亞留下文化交流的珍貴記憶。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕響應外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」，台北愛樂室內合唱團自9月底展開歐洲巡演，前3場《詩篇清唱劇》巡演計畫，以紀念為台灣醫療奉獻38年的歐洲醫師范鳳龍（Janez Janež, 1913-1990）為主軸，先後於9月27日至30日完成奧地利布雷堡文化中心、盧比安納斯洛維尼亞愛樂廳及義大利戈里奇亞洛伊澤文化中心的演出；歐巡最終站則將於今（2）日在維也納登場。

駐奧地利大使劉玄詠（前排左5）與范鳳龍親屬（前排右側6位和前排左3參與演出的低音提琴手）及演出團隊合影。（駐奧地利代表處提供）駐奧地利大使劉玄詠（前排左5）與范鳳龍親屬（前排右側6位和前排左3參與演出的低音提琴手）及演出團隊合影。（駐奧地利代表處提供）

《詩篇清唱劇》巡演計畫已於義大利時間9月30日晚間圓滿落幕，台北愛樂表示，此計畫歷經2年規畫，將台灣的人文故事由宜蘭、台北帶往歐洲，其中，9月29日在斯洛維尼亞首都盧比安納的演出，更是別具意義，因為那是范鳳龍醫師的故鄉；《詩篇清唱劇》是特別委托斯洛維尼亞作曲家裘比（Ambrose Copi），為紀念范鳳龍醫師所作，在當地則結合盧比安納音樂學院合唱團、交響樂團共同演出。

此次在盧比安納的演出，也是「歐洲台灣文化年」系列活動之一，我國駐奧地利大使劉玄詠特別出席力挺，范鳳龍醫師的親屬也應邀出席音樂會，劉玄詠表示，范鳳龍家屬對台灣用文化方式來紀念范醫師覺得非常感動，而台北愛樂合唱團以紀念旅台38年歐洲醫生的心意，做為歐洲巡演主軸，連結台灣與歐洲的情誼，斯洛維尼亞多位國會議員也出席這場音樂會，可以說是最好的文化外交典範。

劉玄詠還提到，旅居斯洛維尼亞的台灣知名攝影家張雍，亦為此次歐洲台灣文化年舉辦攝影展，以台灣鄉土印象為主題，展出並介紹台灣，

台北愛樂室內合唱團歐巡最終站是今日重返奧地利，為「歐洲台灣文化年」於維也納聖彼得教堂舉行「印象台灣音樂會」，在這座擁有數百年歷史的知名教堂裡，合唱團將演出多面向台灣作品，包含黃湘君創作的拉丁宗教作品《何處有仁愛》、台灣歌謠〈丟丟銅仔〉、客委會委創《客家三聯畫》及中秋節應景的〈月亮代表我的心〉。

