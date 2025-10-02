自由電子報
【藝術文化】2025台北藝博串聯藝術週 擴大全民參與

2025/10/02 05:30

本屆藝術週特別強調藝術與公眾的對話，引領觀眾重新審視公共藝術，圖為拉姆．卡齊爾《書寫未來》。（台北藝術週提供）本屆藝術週特別強調藝術與公眾的對話，引領觀眾重新審視公共藝術，圖為拉姆．卡齊爾《書寫未來》。（台北藝術週提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由中華民國畫廊協會主辦的第32屆「2025台北國際藝術博覽會」（ART TAIPEI 2025）將於10月24日至27日在台北世貿1館登場；同步舉辦的第2屆「台北藝術週」訂於10月18日至11月2日於全市展開。畫廊協會指出，今年台北藝博共有來自6個國家與地區、120家畫廊參展，其中68家為台灣畫廊，並有多家國際畫廊參與，藉展會與城市串聯，強化亞洲藝術交流。

Hiro Hiro Art Space泉啓司為今屆亮點藝術家之一，圖為其作品《風景悄然成形》。（台北藝術週提供）Hiro Hiro Art Space泉啓司為今屆亮點藝術家之一，圖為其作品《風景悄然成形》。（台北藝術週提供）

本屆以「當代藝術的文化多元與平權」為主旨，規畫5大主題區，包括由曾鈺涓策畫的「錄像藝術區」（命題「觸 True」），以及匯聚8位新銳創作的「Made In Taiwan—新人推薦特區」；由策展人徐文瑞策畫的「台灣原住民族藝術特區」，聚焦文化傳承與土地記憶；由台灣女性藝術協會策畫的「女性藝術特展」，呈現當代女性視角的議題回應；「話客．畫客」探討客家敘事與跨媒材實踐。

「台北藝術週」則串聯北市逾百家畫廊、美術館與藝術空間，推出展覽、走讀與公共藝術專題，並首度推出「藝術巴士」於10月18、19日開放3條主題路線，連結8大區域逾30個節點；公共藝術企畫「城市典藏」則透過線上導覽與實地行走，帶領觀眾在城市紋理中閱讀藝術與場所記憶。畫廊協會表示，透過展會與藝術週雙引擎，持續促進觀眾走入場館與街區，擴大全民參與。

此外，「台北藝術週」期間也將舉辦國際論壇與講座，其中，10月21日於台北國際會議中心舉行的論壇，邀請了古根漢美術館策展事務總監Alexandra Munroe、香港大館藝術主管皮力、荷蘭皇家視覺藝術學院前總監Emily Pethick，討論亞洲藝術的全球定位與影響。

