藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】陌生關懷 AI比不上

2025/10/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／艾莉貓

沿著河堤晨跑，是我每天清晨的起手式。睡前換好運動服，跑鞋擺門口，一覺醒來，喝口水便輕裝上路。戴上降噪耳機，選擇喜歡的 podcast，不論音樂或英文節目，讓腦內啡和靈感一同奔馳。聽著主持人談天說地，跑完5公里，身心充電，世界也似乎開闊了起來。

不巧前陣子感冒，咳得厲害，整整兩週沒能出門。好不容易恢復狀態，準備重拾習慣，卻在半路被人喊住：「怎麼好久沒看到妳啦？」我一驚：「您怎麼知道？」其實我一向內向，從不主動與跑友寒暄，沒想到自己的身影，早已悄悄被其他跑者記在心裡。他笑著叮囑：「天氣多變，好好保重。」半路又一位大姊揮手提醒：「空氣品質差，記得戴口罩啊。」清晨的寒風中，這些不期而遇的關懷，讓心底湧起一股暖流。

這才發現，除了河堤兩旁的綠蔭與灑落葉間的晨光，這些素未謀面的跑友，也早已成為沿途的風景。原以為跑步只是與自己對話，專注腳步調節呼吸，卻忽略了身旁同行的夥伴。

自那天起，我調低耳機音量，開始在擦肩而過時，鼓起勇氣主動問候：「阿伯，這雙鞋好穿嗎？幾歲開始跑的？現在狀態這麼好！」他笑得爽朗：「還可以啦，慢跑的話，一般運動鞋就可以！我40歲開始跑的，現在76歲，全年無休。妳這麼年輕就開始，身體一定會感謝妳。」還有位長跑阿姨，總是不厭其煩提醒我：「口罩？外套呢？雨傘又忘啦？出門要看氣象啊！」一句句關心，像晨光輕輕灑進內心。

在這個交友軟體盛行、大數據投餵一切、交朋友都靠演算法推薦的時代，原以為只要倚賴AI，就能拓展人脈圈。沒想到，一個簡單的習慣──晨跑，我得以認識不同年齡、不同背景的夥伴。即便是萍水相逢，只要打開心門，就能在季節更迭中，感受到冬暖夏涼不變的溫柔。

