自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】先生請育嬰假 雙贏

2025/10/02 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／皮皮

讀完《我是男性，我請了一年育嬰假》這本書，心頭湧上一股深切的感動與共鳴，因為我的另一半也做出了同樣的選擇──他請了一整年的育嬰假。

懷第二胎時，我們便開始討論是否能輪流照顧孩子，讓其中一人專心在家。這並非因為我們「有錢有閒」，而是我們堅信：孩子的成長只有一次，親職的投入不應只是單方面的責任。

那一年，我重返職場，而他則成為全職爸爸。從最初的不安、手忙腳亂，到後來他已能熟練地泡奶、餵副食品，熟悉孩子作息並安排親子活動。他曾笑說：「以前我以為工作辛苦，現在才知道帶小孩更累。」

當身邊親友聽聞先生請了育嬰假，不少人驚訝地問：「妳老公真的請了一年？」「他不怕影響升遷嗎？」然而，這個選擇帶給我們夫妻的，其實是遠超乎預期的收穫：孩子與父親建立了深厚的情感連結，我們夫妻的關係也因為共同參與育兒而更加緊密。直到現在，即使孩子已三歲多，仍然經常黏著爸爸，有時甚至讓我這個媽媽都忍不住小小吃醋。

我衷心感謝先生，當初願意做出這樣的抉擇，放下職場的光環與旁人的眼光，投身於這條不容易卻充滿回報的育兒之路。他的勇氣與承擔，不僅讓我們的孩子多了一份珍貴的陪伴，也讓我更深刻體會到家庭是需要共同經營的。

《我是男性，我請了一年育嬰假》這本書，讓我想起那一年我們共同經歷的挑戰與幸福。每一位願意投入育兒的父母，不論性別，都值得被看見與肯定。願未來有更多的家庭能勇敢選擇自己想要的育兒模式，讓育兒不再是單方面的犧牲，而是全家共同成長的旅程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應