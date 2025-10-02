【家庭plus．婚姻研究院】先生請育嬰假 雙贏

圖／swawa.com

文／皮皮

讀完《我是男性，我請了一年育嬰假》這本書，心頭湧上一股深切的感動與共鳴，因為我的另一半也做出了同樣的選擇──他請了一整年的育嬰假。

懷第二胎時，我們便開始討論是否能輪流照顧孩子，讓其中一人專心在家。這並非因為我們「有錢有閒」，而是我們堅信：孩子的成長只有一次，親職的投入不應只是單方面的責任。

請繼續往下閱讀...

那一年，我重返職場，而他則成為全職爸爸。從最初的不安、手忙腳亂，到後來他已能熟練地泡奶、餵副食品，熟悉孩子作息並安排親子活動。他曾笑說：「以前我以為工作辛苦，現在才知道帶小孩更累。」

當身邊親友聽聞先生請了育嬰假，不少人驚訝地問：「妳老公真的請了一年？」「他不怕影響升遷嗎？」然而，這個選擇帶給我們夫妻的，其實是遠超乎預期的收穫：孩子與父親建立了深厚的情感連結，我們夫妻的關係也因為共同參與育兒而更加緊密。直到現在，即使孩子已三歲多，仍然經常黏著爸爸，有時甚至讓我這個媽媽都忍不住小小吃醋。

我衷心感謝先生，當初願意做出這樣的抉擇，放下職場的光環與旁人的眼光，投身於這條不容易卻充滿回報的育兒之路。他的勇氣與承擔，不僅讓我們的孩子多了一份珍貴的陪伴，也讓我更深刻體會到家庭是需要共同經營的。

《我是男性，我請了一年育嬰假》這本書，讓我想起那一年我們共同經歷的挑戰與幸福。每一位願意投入育兒的父母，不論性別，都值得被看見與肯定。願未來有更多的家庭能勇敢選擇自己想要的育兒模式，讓育兒不再是單方面的犧牲，而是全家共同成長的旅程。

