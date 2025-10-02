【家庭plus．親子會客室】丟垃圾 自成儀式感

圖／swawa.com

文／思雨

忘了是從兒子幾歲開始，家裡追垃圾車的這件事都全權交給兒子負責管理。每次在旁看他執行，都給我一種儀式感，不禁讓我莞爾一笑。

我們家垃圾車到巷口的時間是晚上八點半，他不會像我一樣擔心趕不上垃圾車，總會在前10分鐘就先打包好垃圾，從陽台取出要丟的資源回收一起放在門口，然後隨時等待著那首〈給愛麗絲〉的音樂召喚。

請繼續往下閱讀...

兒子總是在聽到音樂響起時，才不慌不忙地從沙發上起身，進房間找出襪子穿上，拿起門口打包好的垃圾、回收物，穿上運動鞋出門。很多人把趕垃圾車當成一種不得已而為之的事情；也有很多外籍看護把它當成一天中的休息，這短短的10分鐘已足夠撫平她們對家鄉的思念；很多外籍配偶也在這段時間裡找到談得來的同鄉；甚至很多街坊鄰居也在那一丁點的時間裡客套寒暄幾句……

在我眼中，兒子的倒垃圾已成為一種儀式感，永遠精準拿捏時間，不緊不慢，有條不紊地進行每一個步驟，當然這是因為時間潛移默化的養成。其實人生又何嘗不是如此，每個習慣養成的背後都是時間的打磨，每個結果的背後都是自我的堅持。

願大家都能在時間的流逝中，找到屬於自己的步調，沉澱自己的心靈，如偉大的貝多芬般，綻放出屬於自己的光。

