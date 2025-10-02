自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 伊森／穿梭於連鎖之間 － 2之1

2025/10/02 05:30

圖◎吳怡欣圖◎吳怡欣

◎伊森 圖◎吳怡欣

從抵制麥當勞說起。

不不不，我不是指台灣有人發起抵制麥當勞，畢竟還沒聽說過台灣的麥當勞因為抵制，倒過任何一家分店──遭殃的麥當勞，在南洋馬來西亞。不只麥當勞，馬國的星巴克也狀況慘烈，一季就虧損三億台幣；肯德基更宣告關閉超過一百家分店。骨牌連倒起因於遠在加薩走廊的戰爭，美國支援以色列，馬國很大比例公民是虔誠的穆斯林，紛紛起來抵抗，美系與親以色列企業因此受到間接傷害。此事更鬧上法院，麥當勞控告發起抵制的團體BDS（Boycott, Divestment and Sanctions：杯葛，撤資與制裁），主張馬國麥當勞為獨立公司，持股股東與僱員多為本國人，甚至是當地穆斯林，無差別的抵制反而傷害到自己人。無論官司勝敗，星巴克、麥當勞與肯德基這些全球大連鎖倒不倒店，我個人不是很在意，老百姓依然得飲咖啡吃小食；倒是穿梭在這股雪崩式倒閉之間，異軍突起瓜分市場的地方勢力，讓我興味盎然。

有個名叫ZUS Coffee的咖啡連鎖店，在短短一、兩年時間內，悄悄奪回遼闊的馬來西亞版圖，遍地開花超過七百家分店。這小飲料吧標榜「經濟」與「科技」，一杯美式咖啡定價不到台幣五十，所有品項中最貴的「草莓巧克力碎片杏仁牛奶冰沙」也不過台幣一百出頭；使用官方App下單還買一送一，完全投進民眾的好球帶。App點飲料，半買半相送，無疑是科技革新。複雜冗長的點餐流程是全世界速食連鎖店的通病，我曾在馬來西亞機場的星巴克，被前面一位舉棋不定的太太卡住，在她下不了決定的同時，我回頭一數，身後隊伍已排超過十個人；店員六名都是工讀，事不關己，擺出死魚眼。終於輪我點完單，拿到東西又是十分鐘過去，別說等穆斯林抗議讓它倒店，當下我就滿肚子牢騷。那位太太沒有錯，她可能人生第一次踏入這家店，被毫無章法的菜單搞得眼花撩亂；工讀生也沒有錯，櫃檯幫客人慢慢解釋，後台空出雙手等單子，畢竟沒有人第一次就看懂Grande與Venti，那麼帥的字連義大利咖啡店都不這麼用，如何期待馬來太太初見就能分辨呢？

ZUS咖啡廳不強制用App點餐，但你用了就買一送一。我總以為新科技對老人家不友善，但這種鼓勵式的做法，反而有年長者願意嘗試；或者第一次由店員教學，以後顧客可以自己慢慢滑，可算雙贏。我平日不太貪便宜，也不喜歡在手機上多灌App，「經濟」與「科技」都不是驅使我走進這新咖啡廳的理由，我感到有趣的是那些獨具地方風味的奇妙飲品。南洋咖啡無糖不歡，點開官網，跳出來是其他國家沒見過的混生品項：越式西班牙拿鐵冰沙、芒果西班牙拿鐵冰沙、椰奶拿鐵系列、南瓜香料系列、玫瑰系列，當然還有一連串的南洋奶茶衍生品系（Tea Tarik）。

「奇怪，你去的地方怎麼都沒觀光客。」

有同事滑著我手機照片，一杯椰子黑糖斑蘭拿鐵，神祕飲料後一張照片是咖啡廳正面，殖民時期蓋的二樓平房老建築。同事畫的重點為，整家店只有我一人。

「會不會是因為去的時間？」若想避開人潮，我通常下午三點跑去吃正餐，傍晚再泡咖啡店，剛好交錯，是彼此的離峰時間。

「你又怎麼會知道這種怪店？」同事又發奇問。

我一下答不出來，大概是浮光掠影讀過抵制麥當勞的報導，無意間腦中就記上這當地的咖啡連鎖店。同事繼續滑照片，仔細看附近還真的沒什麼人，我沒有刻意要避開觀光客，更有時自己就是觀光客；就像在日本我不會特意去逛人潮洶湧的「驚安の殿堂唐吉軻德」，卻也能哼出「Don Don Donki，Don Quixote」的背景樂。

私下歸納，自己可能有兩個行動模式，比較不容易碰到人潮。雖不像獨活女子或孤獨美食家那種精密規畫或驚喜美學，在異地若有多餘的時間，我會無意識找路線慢跑或逛書店。慢跑的話，路線通常僻靜，別說觀光客，連本地人都不多。至於我說的書店，不是巴黎左岸人人朝聖的莎士比亞書店，不是南京防空洞改造的中國最美先鋒書店，也不是代官山蔦屋那幢讓來客拍照打卡的精美建築。獨立書店固然有其特色，神田舊書街也很有味道，但我最喜歡去的反而是三省堂、丸善、紀伊國屋那種連鎖書店；不用到大型，小一些的有鄰堂或文教堂都不錯。

可能很多人不知道，吉隆坡有誠品，有個傍晚我閒晃到書店對面的鋼琴展示場殺時間，接著走進繁體中文區翻閱。在馬來西亞見到張貴興與黎紫書的全作品自是理所當然，若能在怡保或檳城找個老街白咖啡廳讀一段《流俗地》，就更原汁原味。有趣的是，吉隆坡書店中擺了很多香港作品，在百花齊放的台灣書店中難以發掘它們的存在；而在中國，這些思想出版前就被會撲殺，香港意外在馬來西亞開架展示，大鳴大放。那個晚上的吉隆坡誠品，從鋼琴走到文學區，幾乎沒遇到什麼人，也許有幾個蹲坐在角落，沉浸於自己書中世界的過客，但彼此都感受不到彼此的存在。捧著一本書時，每個人都像巨人般以上帝視角俯視掌中世界；但面對一整牆書，那是無限的宇宙，我們又都只是微不足道的存在，小到不如歎一口氣。

書店常常與咖啡廳結合，走進去的時間對，這種咖啡店通常人也不多。例如札幌紀伊國屋內有星巴克，而車站共構的百貨公司中則有三省堂，連鎖書店中還藏了UCC咖啡連鎖店。當來自全世界各地的觀光客在隔壁棟大排長龍等吃「根室花まる」迴轉壽司的同時，這個角落成了真空地帶，完全沒有外地人。然而我泡書店常不為要找什麼書，只喜歡安安靜靜與隨手翻閱的觸感；咖啡廳不會滅絕，但實體書店會愈來愈少，於是更珍惜每次走進去的機會。

探過ZUS咖啡後的某天，再次從馬來西亞飛回台北，身邊的同事剛好是馬來西亞華人。巡航三萬三千英尺，晴空無雲，天氣良好，我從航行包裡掏出張菜單，要他幫我逐項解釋成中文。那是家二十四小時營業的印度料理連鎖店，菜單上總共有七十個品項，我可以搜尋網路或用AI翻譯，但總覺得聽聽從小在這區域長大，全部吃過一輪的人解說，會更有意思。我喜歡印度料理，但在印度當地吃飯出過問題，新加坡英國日本的印度菜都不錯，馬來西亞更發展出自己的體系，也是最經濟實惠的；印度自助餐吃到飽，不過數十台幣。

四個多小時的航程，馬來青年鉅細靡遺解說那張平價印度菜單給我聽，他讀中學時，常光顧這連鎖店。他們同儕中很多人考過獨中統考，馬來政府不承認，但台灣與中國都認可此同等學歷，不少人以此來台念書，中文很流利。印度菜單還沒講解完，我插嘴提到隔壁的榴槤一條街，新開了家榴槤連鎖店，馬來青年雙眼一亮，放出光芒，嘴巴發出嘖嘖嘖的聲音。我瞬間理解自己按了某個開關，就像你開始跟台灣人聊炸雞排或滷肉飯那樣。青年馬上轉移話題，只差沒當場做個EXCEL檔給我，列表比較黑刺、黑金貓山王、貓山王、D24、竹腳、紅蝦、頂皇后、青龍、蘇丹、奶油……數十種品種口感優缺、產季與價格。他滔滔不絕的同時，航機已經飛過一半的越南，我的心思跟著飄走。想到以前有個馬來鄰居，有天我買了台灣比薩連鎖店必勝客期間限定的榴槤口味，當場在電梯被她攔住，嘴巴嘖嘖嘖，流著口水對我說：「OH! Durian! My favorite! （喔！榴槤，我的最愛！）」

榴槤我喜歡，在對的地方與時間也吃，但沒到非吃不可；倒是在這兩年這顆惡魔果實意外成為中國人的最愛。中國市場是龐大的怪物，只要內需風氣產生，全世界金流就得跟著轉向。不少越南農家，為了外銷中國內地市場，棄咖啡豆改種榴槤，富有到新蓋豪宅農舍，美豔突兀矗立在田地正中央。越南的咖啡產量世界第二，導致全球咖啡豆減產，連鎖效應波及到全日本，從7-11便利商店的自助咖啡，到路邊販賣機的罐裝咖啡都跟著漲價。越南產的咖啡豆百分之九十五是羅布斯塔（Robusta）種，小時候英文老師教到強壯（Robust）這個形容詞時，要大家用諧音「蘿蔔」來記，蘿蔔很大根很強壯，所以蘿蔔等於強壯。羅布斯塔這種豆子真的很「強」，以拳擊來譬喻，它絕不是試探用的一二刺拳（one-two punch），三的左勾（hook）四的上勾拳（uppercut）也還不夠，要用墊步使出腰力的重擊（wallop）或重錘（hammer）才足以形容。南洋咖啡多用羅布斯塔豆，在新馬地區，點一杯KOPI（咖啡）預設是加糖加奶；KOPI O（黑咖啡）去奶加糖，羅布斯塔太強了，很少人能直接喝無糖無奶的全黑。認真點一杯KOPI O Kosong（無糖無奶），店員可能會抬頭看你一眼，露出「你確定嗎」的表情。我讀過一段形容，是台語福建話的諧音，O Kosong「黑夠落ㄙㄡˊ」，又黑又苦，重錘到你靈魂的黑暗深處。強壯的羅布斯塔價格便宜，一杯越南咖啡，等於一杯強心針，螺旋拳心臟攻擊，讓你心悸到半夜的保證。過往社會結構多為勞動階層，需要咖啡因支撐一日體力，那麼強烈與直接，得配上重糖厚奶調和，上百年歷史造就的南洋文化。

近來讀過一段紀錄，中國雲南的自產咖啡，產量與品質都頗獲好評，雲貴地區海拔甚高，美稱為天空咖啡。咖啡本身味道印象不深刻，讓人有記憶點的卻是個農園主人，他小時候把自家後院的咖啡豆當成零食吃，連這豆子烘了之後可以沖出黑色的液體都不知道。後來中國社會進步，消費習慣改變了，富裕了，開始流行喝咖啡了，他家豆子產量多，聰明的中國星巴克都跟他下單，順便避開關稅。中國國產製造，中國國內銷售，只是掛了國際連鎖店星巴克的品牌；就像空中巴士A320一樣，天津廠組裝的飛機，只能在中國的天空飛。那整段紀錄最風趣的畫面，是農場大哥巡視咖啡園的方式，整座山都是他的，面積太大了，哥只好每天騎著愛馬，跑馬溜溜的山上；哥蓋的無邊際游泳池，一丁點藍，滴在雲南的天空上，土豪到一種可愛的地步。

我的思維已跨過中南半島，一路經越南往北飛到中國雲南，馬來西亞青年還沉浸在榴槤的香氣之中，我趕緊再轉移話題，把他拉回來。

「那你知道ZUS咖啡店嗎？」

「你怎麼會知道這家店？我還沒聽任何台灣人提過。」

「我剛好路過。」

「那個老闆是我朋友！」

「真的假的，那他不是賺翻了！你們怎麼認識的？」

馬來青年雙眼再次發光，我又誤觸另外一個開關，說他們是打籃球認識的，後來咖啡店老闆賺太多錢，邪惡的連鎖美帝星巴克又要入股染指，他拒絕了云云。ZUS的商標是個白底藍圖案的大鬍子老爹，畫風乾乾淨淨，用色與美國連鎖的藍瓶咖啡（Blue Bottle）頗為相似。ZUS與宙斯（Zeus）諧音，我心裡總叫它宙斯咖啡，沒想到馬國又有人抗議以希臘神祇為名違反伊斯蘭教義，於是打籃球的年輕老闆與伙伴們，趕緊公開澄清ZUS取名來自Zeal + Us，代表「熱情」與「我們」；至於畫成大鬍叔叔則是致敬歷史上首先發現咖啡豆的牧羊人Kaldi，Kaldi（咖樂迪）這名字當然也被用於咖啡連鎖店，連台灣都有分支。

ZUS咖啡我探過幾次後就不特別想再去，不確定用豆是否為羅布斯塔，但那重甜與咖啡因爆擊，一二刺拳加勾拳重錘的組合藥味，大概無法常駐於追求細緻層次的台灣或日本；推想未來就算國際連鎖，大概就止步於菲律賓，難渡過巴士海峽。

（待續）

