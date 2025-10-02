限制級
【自由副刊】 eL／日常光影中
◎eL
◎eL
．
加護病房床邊，花瓶裡的綠蘿
繼續給這世界一片新葉
殯儀館一角的虎尾蘭，長期在死亡的陪伴下
繼續向上活
墳地的緬梔花，不卑不亢
繼續無私盛放
．
別聽信人們說，「要與逝者
好好告別、好好哀悼。」
他們繼續活在我們的記憶中
．
我們記得他們愛吃的泡麵的牌子
他們愛看的花樹、鹿角蕨、
愛罵的人以及他們哼得走調，不知歌名的歌
日常光影中
低迴、歎息、噗哧一笑
微微哽咽、陷入沉思
．
同去克拉科夫，卻猶豫要不要去奧斯威辛
在博物館參觀覺得是虛度光陰，在公園晃蕩卻覺得是正經——
一起感受周圍微小事物：
有松鼠跳過的長椅、溝渠小白花、
廢棄的電話亭、群聚的鴿子、
依舊清晰的尋貓啟事
．
「有時候記憶錯了，
愛卻一直是對的，
心的跳動也一直是對的。」
明信片裡，摘寫一兩句別人說過的片語
不知道要寄給誰
．
在樹下，我們讀著二手詩集。樹不均勻的陰影，
曾經如何籠罩逝者，
此刻也靜靜地
籠罩著我們
