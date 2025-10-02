【自由副刊】 eL／日常光影中

◎eL

加護病房床邊，花瓶裡的綠蘿

繼續給這世界一片新葉

殯儀館一角的虎尾蘭，長期在死亡的陪伴下

繼續向上活

墳地的緬梔花，不卑不亢

繼續無私盛放

．

別聽信人們說，「要與逝者

好好告別、好好哀悼。」

他們繼續活在我們的記憶中

．

我們記得他們愛吃的泡麵的牌子

他們愛看的花樹、鹿角蕨、

愛罵的人以及他們哼得走調，不知歌名的歌

日常光影中

低迴、歎息、噗哧一笑

微微哽咽、陷入沉思

．

同去克拉科夫，卻猶豫要不要去奧斯威辛

在博物館參觀覺得是虛度光陰，在公園晃蕩卻覺得是正經——

一起感受周圍微小事物：

有松鼠跳過的長椅、溝渠小白花、

廢棄的電話亭、群聚的鴿子、

依舊清晰的尋貓啟事

．

「有時候記憶錯了，

愛卻一直是對的，

心的跳動也一直是對的。」

明信片裡，摘寫一兩句別人說過的片語

不知道要寄給誰

．

在樹下，我們讀著二手詩集。樹不均勻的陰影，

曾經如何籠罩逝者，

此刻也靜靜地

籠罩著我們

