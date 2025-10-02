自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 楊智傑／夏末三件小事

2025/10/02 05:30

◎楊智傑◎楊智傑

◎楊智傑

（看狗）

眼睛湊近彈珠，看出去，是一隻顛倒的狗兒。但聽說世界其實本是上下顛倒，只是人的視網膜凸透鏡般將之倒轉，才被大腦解釋為正立的虛像。所以此刻所見的顛倒狗兒，是否才是世界真正的影像呢？

（午睡）

一個人若睡到傍晚醒來，會感到徬徨、沮喪。但若一個人睡到天黑透了才醒，人，就會生出一種無所謂了的清澈感。無論這天烏雲罩頂，或晚霞明麗，當天空暗下來，一切都被抹除了，一切也都不再重要了。而當一切都不再重要，那就是一切重要起來的時候。

（去海邊）

在白沙上發現蟹殼的小宮殿，輕輕拿起來，搖一搖。很快，一些螞蟻從蟹腔魚貫而出，像黑色衛兵。螃蟹的靈魂已經離宮，剩下這精緻的小宮殿。把蟹殼藏起，在低矮的草海桐旁。下一個看到的孩子一定相當驚喜。也給他預備些黑色的小衛兵。●

■楊智傑，1985年生於台北，畢業於清華大學。著有詩集《深深》、《小寧》、《野狗與青空》、《第一事物》。

