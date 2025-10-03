【藝術文化】「建築的恐懼與療癒」開幕 新北市美術館探索空間庇護意義

布恩森．普瑞姆塔達〈藥草之廟〉。（狐色影像製作攝影，新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館推出的展覽「建築的恐懼與療癒」，邀請建築師、小說家與評論家阮慶岳策畫，集結16組國內外建築師與藝術家，透過聲音、影像、裝置與構築作品，探討建築做為庇護所的本質與意義。即日起至明年1月25日在新北市美術館6A、6B展覽室登場。

「建築的恐懼與療癒」於新北市美術館展出至明年1月25日。（新北市美術館提供）

策展人阮慶岳提到，現代建築與城市發展往往未能回應這些深層思索，反而逐漸落入哲學家喬治．巴塔耶（Georges Bataille）所指「自我的膨脹、最終的空虛、對他者的蔑視、大聲的喊叫、對過往不幸輝煌的凝視」的時代困境，本展以此問題意識為起點，試圖引領觀眾重新理解建築的意涵。

展覽以「儀式」、「建築的法則」、「召喚」、「里山」4大主題開展多層次的思辨。「儀式」單元包括泰籍建築師布恩森．普瑞姆塔達（Boonserm Premthada）、賴伯威、曾志偉與顧世勇等人作品，展現建築如何透過儀典形式安頓群體記憶；「建築的法則」匯集多位國內外建築師，檢視建築規律與邏輯，並反思是否仍能回應當代社會需求。

「召喚」單元則由廖偉立、吳耀東與吳增榮的作品，探討空間如何觸發記憶與情感；「里山」則聚焦於自然與環境，由法籍聲音藝術家澎葉生（Yannick Dauby）、尹子潔與徐婷共同創作，回應建築如何融入土地與生態脈絡，延伸至文化與生活。

展覽概念回到建築的起點：人類面對天災、疫病、社會動盪或他者威脅時，建築是身心的庇護所在，試圖讓觀眾在混沌與秩序、恐懼與療癒之間，看見建築如何回到庇護的初衷，並引發對自我與他者的思考。

