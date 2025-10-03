自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「建築的恐懼與療癒」開幕 新北市美術館探索空間庇護意義

2025/10/03 05:30

布恩森．普瑞姆塔達〈藥草之廟〉。（狐色影像製作攝影，新北市美術館提供）布恩森．普瑞姆塔達〈藥草之廟〉。（狐色影像製作攝影，新北市美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館推出的展覽「建築的恐懼與療癒」，邀請建築師、小說家與評論家阮慶岳策畫，集結16組國內外建築師與藝術家，透過聲音、影像、裝置與構築作品，探討建築做為庇護所的本質與意義。即日起至明年1月25日在新北市美術館6A、6B展覽室登場。

「建築的恐懼與療癒」於新北市美術館展出至明年1月25日。（新北市美術館提供）「建築的恐懼與療癒」於新北市美術館展出至明年1月25日。（新北市美術館提供）

策展人阮慶岳提到，現代建築與城市發展往往未能回應這些深層思索，反而逐漸落入哲學家喬治．巴塔耶（Georges Bataille）所指「自我的膨脹、最終的空虛、對他者的蔑視、大聲的喊叫、對過往不幸輝煌的凝視」的時代困境，本展以此問題意識為起點，試圖引領觀眾重新理解建築的意涵。

展覽以「儀式」、「建築的法則」、「召喚」、「里山」4大主題開展多層次的思辨。「儀式」單元包括泰籍建築師布恩森．普瑞姆塔達（Boonserm Premthada）、賴伯威、曾志偉與顧世勇等人作品，展現建築如何透過儀典形式安頓群體記憶；「建築的法則」匯集多位國內外建築師，檢視建築規律與邏輯，並反思是否仍能回應當代社會需求。

「召喚」單元則由廖偉立、吳耀東與吳增榮的作品，探討空間如何觸發記憶與情感；「里山」則聚焦於自然與環境，由法籍聲音藝術家澎葉生（Yannick Dauby）、尹子潔與徐婷共同創作，回應建築如何融入土地與生態脈絡，延伸至文化與生活。

展覽概念回到建築的起點：人類面對天災、疫病、社會動盪或他者威脅時，建築是身心的庇護所在，試圖讓觀眾在混沌與秩序、恐懼與療癒之間，看見建築如何回到庇護的初衷，並引發對自我與他者的思考。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應