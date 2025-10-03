自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】紀念天兒牛大 山海塾明年登台演出《影見—水鏡之彼方》

2025/10/03 05:30

天兒牛大最後一次訪台是2017年，之後就因疫情阻隔，可惜未能再登台。（資料照，記者凌美雪攝）天兒牛大最後一次訪台是2017年，之後就因疫情阻隔，可惜未能再登台。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本舞踏大師天兒牛大1975年創立「山海塾」，從肢體到編舞、音樂、燈光及舞台設計，都將舞踏推向極致美學的詩意境界，不僅啟發很多表演藝術團隊的創作，且成為歐洲人最喜愛的東方美學代表之一，日本視之為文化國寶。可惜天兒牛大於去年病逝，為紀念他，新象藝術決定邀請山海塾明年1月再登台，並以天兒牛大藝術生涯最受歡迎的作品《影見—水鏡之彼方》，向一代大師致敬。

《影見—水鏡之彼方》將身體苦難昇華為視覺奇觀。（新象提供）《影見—水鏡之彼方》將身體苦難昇華為視覺奇觀。（新象提供）

「這個作品是我心靈最嚮往的」，談到《影見—水鏡之彼方》，新象藝術總監樊曼儂說，巴黎歌劇院長期跟山海塾合作，可說是天兒牛大最忠誠的支持者，因此，為迎接千禧年，特別委託天兒牛大創作並首演《影見—水鏡之彼方》，後來成為其生涯最受國際歡迎的作品。

樊曼儂表示，此作品以超凡靈性美學震撼世界舞壇。這齣融合東方哲思與當代舞踏的經典之作，將身體苦難昇華為視覺奇觀，在光影交錯的鏡面世界探尋生命奧義。

有別於一般舞踏的呈現方式，《影見—水鏡之彼方》將舞台裝置成光滑如鏡的地面，倒映著舞者緩慢流動的身軀，蓮葉漂浮其間並緩緩騰空，營造神祕的水下幻境。樊曼儂說，這些視覺元素相互反射，既象徵實體鏡子，更隱喻內在的本我映照。

整齣作品以水為核心意象，伴隨著樂音，舞者在蓮葉間展現驚人身體控制力，時而如水波流動，時而如雷電剛猛，全作長90分鐘，7個段落一氣呵成，引領觀眾沉浸在充滿時間感與儀式感的極致美學。2026年1月10、11日，在台北表演藝術中心大劇院演出。

