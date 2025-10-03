自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】白先勇文學特展 台大圖書館展出珍貴手稿與檔案

2025/10/03 05:30

《遊園驚夢》舞台劇珍貴手稿（右下）於台大圖書館展出。（記者董柏廷攝）《遊園驚夢》舞台劇珍貴手稿（右下）於台大圖書館展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷、林曉雲／台北報導〕台灣大學頒授作家白先勇為台大名譽博士及台大外文系傑出校友，白先勇則將加州居所的藏書與手稿捐贈台大，台大於圖書館日然廳舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」，展期即日起至11月17日。

白先勇表示，1957年至1961年間在台大的日子是他最有衝勁、最快樂的時光。他回憶當時文學是年輕人心靈的寄託，當年創辦《現代文學》匯聚外省二代、本省二代、海外華僑與詩人等多元背景，彼此都以「好文學」為唯一標準，共同將文學置於最高位置。他強調，文學是一條孤獨的路，「文學不是吵架吵出來的，而是一個人半夜在書房慢慢磨出來的。」

台大主祕王大銘細數，白先勇與同儕創辦《現代文學》，奠定台灣文學的重要基石，退休後回台大開設紅樓夢與崑曲課程，推廣中國古典文學之美，深受師生歡迎，其課程影片仍在台大開放平台流傳。

台大圖書館副館長楊東謀表示，這次展覽來自2023年白先勇從美國寄回的藏書與手稿，由清華大學台灣文學研究所助理教授鍾秩維與台南大學國語文學系助理教授楊富閔受邀擔任策展人。

策展人之一楊富閔受訪時指出，展中特別的是《遊園驚夢》舞台劇的劇本手稿，呈現白先勇將崑曲美學帶入現代劇場的過程，讓觀眾有機會從手稿細節中，理解文學與戲劇交錯下的創作脈絡。

「白先勇教授文學特展」藉由手稿、出版品、文獻與多媒體呈現，試圖讓不同世代的觀眾重新認識白先勇的文學地位及文化實踐。

