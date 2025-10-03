自由電子報
【藝術文化】文化幣新優惠 看國片半價

2025/10/03 05:30

（圖：文化部提供）（圖：文化部提供）

隨著金馬獎公布入圍名單，文化部昨（2）日加碼放送文化幣「消費2點贈送1點」優惠，今（3）日起可用。文化部指出，秋冬國片題材涵蓋愛情、紀錄片、家庭、勵志、恐怖等，也包含多部得獎或入圍國內外影展的影片，鼓勵青年朋友把握時間半價看優質國片。

文化部長李遠表示，今年上半年推出的「結伴看國片春夏加碼」，消費滿350點回饋200點方案，共吸引超過6.8萬人次進戲院觀影，文化幣消費金額累計突破6100萬元，為國片市場帶來一波青年觀眾的熱情支持。希望這次加碼「消費2點贈送1點」回饋方案，能吸引更多青年朋友，把握2025年文化幣領用期限最後3個月，趕上這波國片上映熱潮。各項文化幣優惠及最新訊息可詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。（文：記者凌美雪，圖：文化部提供）

