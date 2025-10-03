【自由副刊】 伊森／穿梭於連鎖之間 － 2之2

◎伊森

◎伊森

我對國際連鎖店不特別好惡，但今年讀到篇記事曾讓我杞人憂天，起因於加拿大的連鎖便利商店庫修塔德（Couche-Tard），提出要用十五兆日圓收購日本的7-11。全球知名的7-11本起源於北美，早上七點開至晚上十一點，在過去的美國已是不可思議的長時間營業；傳到日本之後被發揚光大，變成二十四小時，甚至逆向買回美國母公司所有權。庫修塔德的野心就是這北美的經營權，一旦將日本公司買下後，北美所有的7-11就會順勢納入旗下，他們將獨占大部分便利商店的據點，稱霸天下。庫修塔德的商標是貓頭鷹，台灣慣稱OK便利商店的Circle K連鎖屬於其旗下。北美零售店與亞洲經營模式大異其趣，由於地廣人稀，生活上不得不駕車，這些便利商店通常附屬在加油站邊，僅做為輔助，品項乏善可陳。我這種市井小民擔心的，當然不是比台灣國家預算一年還多的十五兆日幣大戰略，而是小鼻子小眼睛煩惱日本7-11被北美買回後，我所喜愛的杏仁費南雪會不會就此消失。

那個飄著小雪的夜晚，我在魁北克省的地下街，心裡演了一回如此無謂的小劇場，狠狠瞪了庫修塔德貓頭鷹一眼，接著轉頭默默往連鎖書店Indigo走去。進到溫暖的玻璃門內，裡頭也有咖啡廳，甚至還擺了一架任人彈奏的三角鋼琴，兩個看似街友的男子，霸占彈了十來分鐘，高歌起來，熱鬧非凡的自創歌。後來有個亞洲面孔，彈了《神隱少女》的片尾曲，場面稍微安靜一下。我在音樂區找書的同時聽到古典樂，大概是浪漫時期的曲目，從書櫃探頭，瞥見是個戴著帽子的金髮青年。

請繼續往下閱讀...

「抱歉，這裡一團亂。」操著法文口音的工讀少女說：「音樂書都在這邊了，D開頭的話，應該就在這個架上。」

「沒關係，謝謝，那我自己找。」還有一個小時就關店，我聽得出她的疲勞，是種與我身上時差不同的累。書架不大，眼光掃過，不久就找到，Bob Dylan：The Philosophy of Modern Song。書皮頗厚，翻了一會，用字的韻腳，遣詞的寓意，言簡意深，的確是寫得極好的隨筆，覺得可以買，便捧在手上。突發其想，走到櫃檯服務處，想翻一本號稱是西方現代小說始祖的經典，原名是西班牙語，我念不出來，只好拿出手機給另個櫃檯女孩看。她只會法語跟英語，她與我支支吾吾都念不出來，情急之下，我腦袋裡那首洗腦背景樂竟然脫口而出，我幾乎是用唱的：「Don… Don… Donki, Don Quixote！」頓時羞愧到想鑽洞，她卻沒笑我，肯定是不知道我們亞洲有個「驚安の殿堂」──吉祥物是隻企鵝的那個連鎖店。

她呼口氣，找到書了，電腦畫面上跳出四種，英國的企鵝出版社就兩個版本。我轉移話題：「書店裡擺鋼琴，真有特色。」她聳肩不置可否。接著我說：「妳們整天站在這，一定覺得很吵吧。」小妹瞬間翻出死魚眼，呻吟道：「對，超級吵的！」我雖然沒有欣賞死魚眼的愛好，但意外發現全世界連鎖店員的死魚眼都長一樣。

次日午後，我將三本加起來二點八公斤的書塞進行李箱，搭上飯店門口的排班計程車往機場，是台全新的特斯拉。

「你這是全新的特斯拉。」我上車客套稱讚。

「是的，先生，但現在沒有人要搭我車了。」司機回答。

我按了他的開關，大概全世界的司機都一樣，話匣子打開，聲音就會自動播放鑽進耳朵，不到兩公里我就知道他身家十八代的人設。他自述從孟買來，就是那個在寶萊塢電影裡光鮮亮麗，但現場吃印度咖哩會送急診，還有雷陣雨過後，地面會漂浮著糞便的奇妙城市。司機哥離婚育有兩子，一個要念大學，一個在中學；他還宣稱交過日本女朋友，是個典型的移民。隔天美國將要宣布對各國的關稅率，準備貿易開戰，全世界嚴陣以待；親川普的馬斯克先生同時被恨上，司機哥間接受到傷害，旅客拒搭他的特斯拉新車。

這幾個月，大家都學會了那個英文單字，「Tariff！The most beautiful word in the dictionary！」關稅！字典裡最美麗的字！美國皇帝川普字正腔圓念出來，唐納大蝴蝶拍拍翅膀，連鎖效應才正要開始。

「先生，您是來觀光嗎？」他自顧自講完自己的故事，才發此一問。

我正想抗辯自己不是觀光客，我混亂的腦袋裡，還迴響著上午會議中七、八種語言腔調的鋰電池發音；但轉念一想，人生走一遭，誰出生到這大千世界，誰不都是來觀光的呢？帝國與帝國之間的戰爭，連鎖店與連鎖店糾葛，我們其實都無法改變什麼，只能繼續觀光，順逆皆受，隨波浮沉。

時差十二小時整，白夜換黑日，台灣清晨五點，北國大地的太陽正要落下。

「是的，我是來觀光的。」一股疲倦從腳底湧上來，我揮揮手，敷衍回答他。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法