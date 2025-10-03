【自由副刊．極短篇】 林新惠／夕陽的聲音

◎林新惠

她曾聽說情人難在一起過夜。但當她在午後三小時休息的房間，看著男人背著她拉上窗簾，她想，錯了，應該是難在一起看夕陽。這裡只有遮光窗簾虛構的假夜，而當她陷入床裡，又偶爾錯覺那是真的。

不過，像這樣一週三次，每次午後三小時的關係，持續久了，她也會慢慢清醒。清醒到遮光窗簾再怎麼密合，她都知道這不是真的夜晚。

於是她要男人幫她繫領帶。混絲質的藍色領帶，涼冷貼著她光裸的頸子。她要男人綁得夠緊，緊到她會因為缺氧而眼前一暗――那一刻，她再度相信房裡的夜晚是真的。

她發現自己的脖子愈來愈細，不確定是不是錯覺。畢竟她已經很難辨析真假。就讓男人一次一次把領帶繫得更緊，緊到男人開始猶疑而停手，而她抓著男人的手把還沒完全鬆開的溫莎結一勁推往咽喉的凹洞。男人跌進她的身體又倉皇起身。

她轉頭看進連身鏡，才知道脖子已經細成一條氣球線，而她的頭隨著身體動作和冷氣在空中擺盪。她的身體牽著那顆搖晃的頭走向窗邊，拉開窗簾。太陽仍不墜落。

但她在搖頭晃腦的暈眩中靈機一動――她將變成細線的脖子輕輕一扯，一聲清脆的斷裂。她的頭在墜落中，愈來愈靠近地面時，她看向太陽的視野被大樓遮蔽。像是夕陽。而當頭咚地一聲敲上房間地板，她才明白，原來這是夕陽的聲音。●

