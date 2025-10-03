【自由副刊．愛讀書】 《人生喜事》

《人生喜事》 騷夏著，時報出版

來到中年，為自己貼上「房貸詩人」標籤的騷夏（1978-），銜接前作《上不了的諾亞方舟》獨樹一格的散文語感，所述者不僅是記憶中童年鄉土，亦更貼靠現在進行式，除了養貓養花養房子，職場情場修羅場的陰影面積也不會太小，然因擁有「自己的冰箱」而有了底氣，已懂得在「新人際時代」如何放過自己，短篇幅行蹤恣意，與「重」不同的瀟灑。那可延展的輕，既非輕薄亦非輕賤，是價值明朗的輕盈。大可以行雲流水地讀，但要小心夾纏其中的石頭。石頭是高敏感寫作者與世界碰撞所留的凹凸。雖書名《人生喜事》，但疫情間連續告別兩位高齡長者，家族樹狀圖也是此書重要拼圖，一碗誰都沒能躲過的「忘憂孟婆湯」，嘗出隔代教養的親密，也咀嚼到縟節中的不捨，作者風格鮮熾，除因非常的人格特質，當然也源自種種家人的愛的「灌溉」。（tizzybac）

