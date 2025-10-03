自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《人生喜事》

2025/10/03 05:30

《人生喜事》 騷夏著，時報出版《人生喜事》 騷夏著，時報出版

騷夏著，時報出版

來到中年，為自己貼上「房貸詩人」標籤的騷夏（1978-），銜接前作《上不了的諾亞方舟》獨樹一格的散文語感，所述者不僅是記憶中童年鄉土，亦更貼靠現在進行式，除了養貓養花養房子，職場情場修羅場的陰影面積也不會太小，然因擁有「自己的冰箱」而有了底氣，已懂得在「新人際時代」如何放過自己，短篇幅行蹤恣意，與「重」不同的瀟灑。那可延展的輕，既非輕薄亦非輕賤，是價值明朗的輕盈。大可以行雲流水地讀，但要小心夾纏其中的石頭。石頭是高敏感寫作者與世界碰撞所留的凹凸。雖書名《人生喜事》，但疫情間連續告別兩位高齡長者，家族樹狀圖也是此書重要拼圖，一碗誰都沒能躲過的「忘憂孟婆湯」，嘗出隔代教養的親密，也咀嚼到縟節中的不捨，作者風格鮮熾，除因非常的人格特質，當然也源自種種家人的愛的「灌溉」。（tizzybac）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應