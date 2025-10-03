自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．柴米油鹽】種子發芽 重獲能量

2025/10/03 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

我一向喜歡植栽，尤其從一粒種子開始。

都市人的小確幸，即使只是一個小土盆，都感到滿足與感恩。小院子裡的綠葉叢中，好些是從家中廚房萌芽的移株，那是換個地方展開的繁茂。

一個發芽的地瓜、冒出綠頭的洋蔥、在水裡破殼的酪梨籽……每顆種籽在廚房發芽的原因都不同，很多是來不及煮食得到的良緣，一小部分是遺忘在角落的因緣具足，這些林林總總無論哪一個因，都在適當的時機重新回到土裡，有了新的生命樣貌，這過程，對學佛路上不斷前進的我很是療癒寬慰。

種籽的命運，排除上述，更多的還有被食用或是被丟棄，一個微型生命可選擇的，竟也是千百種的機會流轉。

這些天，晨起散步，心裡總是反覆有些不一樣的思慮纏繞，心裡對友誼的看待竟也是五味雜陳。掛念的、厭棄的、深厚的、淺薄的，這些生命中曾停下稍做駐足的，現今在或不在，都在心田裡留下了些什麼，無論是豐盛或是傷疤，它們的機會最終好似均等的巧遇或相逢。

那些沒吃掉也沒發芽的豆子，在爛了丟入垃圾桶前，總讓我最惋惜，最感到遺憾，白白糟蹋了一場相遇，我總是自責地歸罪在自己身上。這類的友誼也是這樣的心情。

佛法教導我們面對大千世界，要結善緣。但恰恰冤親的形成都是些和我們特別有緣的人，相遇時帶來生活面的折磨和苦痛不在話下，但其實在我們向對方產生怨懟時，非但沒有辦法遠離，反而是將彼此的距離愈發縮短糾纏，這樣的疼痛灼燒般地腐蝕心房。其實大燃的不是星火，是自己沒抽身的趕赴，「不放」是助燃的燈油，那個造作還是自己。

日前和朋友聊起近日自己的練習，當想起一些令自己疼痛的人和事，我就開始持咒迴向，祝福對方安好順利。坦白說這個起步真是困難重重，但感恩諸佛帶領，讓覺知醒著，支持著力行此功課的我，在堅持不間斷的日課念誦裡，心火漸漸滅去，疼痛沒了，心柔軟下來。這不是制服了冤親，而是鬆綁了惡緣的纏繞。不容易的功課，卻是很寶貴的經驗。

「止惡」在學佛路上的確很重要啊！那個「不糾纏」制服了「不甘心」，「讓路」是為自己解下枷鎖最好的方法。不可思議的是那些迴向的祝福，在送出的當下，其實也祝福了自己。衷心盼望這樣的轉圜，未來無論在哪個轉角相遇，我們都能點頭微笑，不再蹉跎這一個照面的美好。

送走了農曆七月，巧遇颱風來襲，日潛在陽光下，我放入土裡的黃帝豆冒出土了，與大家一起分享這溫暖的能量，再一起加油。

