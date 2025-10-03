【家庭plus．微幸福案內】大阪性急重效率 卻爽快讓人放鬆

日本最古老的四天王寺裡居然有輕便快速的般若心經轉盤，轉一圈就等於讀誦心經一次。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

般若心經轉盤，顯示大阪人的急性子與彈性。（劉黎兒攝）

最近去大阪旅行幾天，跟以前多次去出差感覺不同，這才發現性急的我很適合，甚至覺得大阪人比我更追求速度及效率，吃東西、走路，什麼都比我快，自歎不如。另一方面在東京久了，很久沒聽到電車裡廣播超多，而且許多人用關西腔大聲說話，起初覺得聒噪，幾天下來就覺得自己也無須拘謹而自在起來，餐廳等店主都熱情招呼，人跟人的距離完全不同，讓人放鬆。

大阪人步行速度是秒速1.60公尺，世界第一，第二才是東京的1.56公尺，也因此一向自認走路很快的我，在大阪不算什麼；大阪人因為急性子，因此是日本最早裝設紅綠燈倒數裝置，怕等得不耐煩而闖紅燈；也是最早裝電動步道的，但大阪人依然在上面快走。這裡真的是凡事都講求效率的商業社會，像摩鐵有1小時為單位的休息消費也是大阪首創，曾遭東京人嘲笑大阪人沒穿好褲子出來也無妨！

請繼續往下閱讀...

但大阪至今依然還能討價還價，店家也主動會降價，頗具柔軟性，因此大阪人只有購物很花時間。東京人如果被說「這已經是接近成本的極限了」，就不會再繼續下去，但大阪人還會說「至少把尾數去掉吧」，因此大阪人平日購物時間35分鐘是日本第一，第二的東京是33分。大阪人總早早出門，為了買到又好又便宜的東西會多看幾家！

大阪人自我主張還滿強烈，說話直接了當，像到處都在播放萬博大聲叫人「買啊！買呀！」影片，要觀光客大採購，東京人是絕對沒臉這樣說的。但大阪人服務精神滿點，很會搞笑，總有人自動裝傻，而有人吐槽等，街頭笑聲洋溢，聽到直接催促買東西也會笑出來！

最讓我覺得有意思的是，大阪有日本最古老的寺院「四天王寺」，寺內極樂門下有法輪，輕輕轉動就能學會釋迦的佛法，令心境清靜無比。四天王寺是相當奉讚般若心經的寺院，有許多法事誦讀或心經抄寫，但境內也有一個心經轉盤，用手輕輕轉一圈就等於是誦讀了心經，可因此習得根本道理而獲得解脫。哇，只有大阪才想得出，讓性急如我的人也能如此輕便、超速習得佛理！想來至少讓觀光客都有機會因此結緣，也是很厲害的做法呢！

