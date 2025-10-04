自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】想吃鍋 獨享也OK

2025/10/04 05:30

文、食譜示範／重信初江 譯／邱佳葳

寒冷的季節，最令人開心的食物就是熱騰騰的火鍋。只要吃上一口，溫暖便會從身體深處慢慢蔓延開來，心情也隨之放鬆，暖洋洋的，備感舒適。

火鍋可以說是所有料理中最簡單的了。雖然只是「煮好就能吃」這樣單純的步驟，卻有各式各樣的火鍋料理，世界各地都廣受喜愛。但自己煮火鍋時，常常會變得千篇一律⋯⋯正因如此，市面上才會推出各種口味的火鍋湯底和蘸醬，幫助大家不容易吃膩吧！

只要善用家裡現有的調味料，就能輕鬆做出美味的火鍋！希望大家能多方嘗試，不只在冬天，一年四季都能享受火鍋的樂趣。

韓式辣味噌豬肋排鍋韓式辣味噌豬肋排鍋

韓式辣味噌豬肋排鍋

材料：

豬肋排4根（250g）、蒜頭3瓣、A（水3杯、酒2大匙、韓式辣椒醬、味噌各1大匙）、馬鈴薯1顆（200g）、黃豆芽100g

做法：

1.在鍋中裝滿水並煮沸，用來汆燙豬肋排。將肋排放入，汆燙約1分鐘，直到浮出雜質。接著，用水沖洗乾淨並瀝乾水分。

2.將1.、切成兩半的蒜頭和A放入鍋中，開火煮沸。煮滾後撈去浮沫，繼續燉煮15分鐘。

3.將馬鈴薯去皮切成四等份，加入鍋中，繼續煮10分鐘。最後加入黃豆芽，煮約2分鐘即可完成

Point：

雖然稍微有點費工夫，但燉煮後可以放著不管，只要交給計時器就能悠閒地享受自由時光。推薦在能早點回家的日子料理， 好好享受熱騰騰的美味吧。

雞肉丸玉米濃湯鍋雞肉丸玉米濃湯鍋

雞肉丸玉米濃湯鍋

材料：

雞絞肉150g、A（酒1大匙、太白粉1小匙、鹽1/4小匙、胡椒少許）、馬鈴薯1顆（150g）、水1杯、四季豆3條、玉米濃湯粉2包、牛奶1/2杯

做法：

1.在碗中加入雞絞肉和A，攪拌均勻成黏稠狀。

2.馬鈴薯削皮並切成適口大小。

3.鍋中加水煮沸後，將1.分成小團，搓圓成一口大小下鍋，同時加入馬鈴薯，並不時翻動食材，上下翻滾煮約7∼8分鐘。

4.加入切成3㎝長的四季豆，再煮1分鐘，然後加入玉米濃湯粉攪拌至溶解。溶解後加入牛奶，在快要沸騰時關火。

Point：

市售的玉米濃湯粉搖身一變成為鍋物！這道料理份量充足，特別適合胃口好的孩子們！

牛肉牛蒡巴薩米克醋壽喜燒牛肉牛蒡巴薩米克醋壽喜燒

牛肉牛蒡巴薩米克醋壽喜燒

材料：

牛蒡80g、青蔥20g、橄欖油1/2大匙、牛肉片120g、A（酒2大匙、巴薩米克醋、麵味露、水各1大匙）

做法：

1.牛蒡用削鉛筆的方式削成絲狀，並在使用前泡水備用。青蔥切成4∼5㎝長段。

2.鍋中加入橄欖油加熱，將瀝乾水分的牛蒡放入翻炒約2分鐘，加入牛肉繼續用偏強的中火煎炒至牛肉表面上色，約2分鐘。

3.在2.加入A，煮約1∼2分鐘。最後放入青蔥稍微煮一下即可。

Point：

巴薩米克醋的香氣讓人食欲大開。建議多做一些，隔天做為便當配菜也很適合！

檸檬魚露風味鰤魚涮涮鍋檸檬魚露風味鰤魚涮涮鍋

檸檬魚露風味鰤魚涮涮鍋

材料：

水菜50g、紅蘿蔔1/2根（75g）、杏鮑菇1大根、A（酒1/3杯、水2杯、橄欖油1/2大匙、魚露1又1/2大匙）、檸檬片2∼3片、鰤魚（涮涮鍋用切片）120g

做法：

1.水菜切成5∼6㎝；紅蘿蔔削皮後用削皮器刨成緞帶狀；杏鮑菇先切成半段，接著縱切成約5㎜厚的薄片。

2.將A和檸檬放入鍋中加熱，煮沸後加入適量的1.，稍煮至熟，然後將鰤魚片放入涮煮後食用。

Point：

魚露的鹹味與橄欖油的香氣形成絕妙搭配，檸檬的酸味讓肥美的鰤魚也能吃起來清爽無負擔。檸檬不宜放太久，否則會釋出苦味，建議早些取出。

（圖片摘自／《今天也吃鍋吧！56道超簡單小鍋料理》楓葉社文化）

《今天也吃鍋吧！56道超簡單小鍋料理》《今天也吃鍋吧！56道超簡單小鍋料理》

