【藝週末．國際藝聞】偉恩．第伯的美國靜物畫 將平凡之物化成非凡藝術

偉恩．第伯色彩繽紛的作品〈3台機器〉。（舊金山美術館提供）

文／方一在

偉恩．第伯以食物為主題的作品〈蛋糕〉。（華盛頓國立美術館提供）

高壽101歲的靜物畫家偉恩．第伯（Wayne Thiebaud，1920-2021），被認為是20世紀最偉大、最具原創性的美國藝術家之一，將食物做為藝術主題，在1960年代創作出許多膾炙人口的作品。此次倫敦考陶德美術館（The Courtauld Gallery）特展「偉恩．第伯 美國靜物畫」（Wayne Thiebaud. American Still Life），首度將他充滿活力、色彩繽紛的作品引進英國展出，展期10月10日起至2026年1月18日。

1950年代中後期興起的普普藝術（Pop Art），以挑戰傳統藝術的通俗角度出發，從日常生活中汲取靈感，讓藝術更貼近普羅大眾，且帶有幽默、批判意味。偉恩．第伯以熱狗、冰淇淋、奶油蛋糕等食物，到口香糖販售機、彈珠機等平凡物件為主題的創作方式，被認為具有普普風格，但實際上，他比普普藝術家的諷刺批判，更多了懷舊、溫馨與個人情感，且比常採用機器複製技術創作的普普藝術家，更講究筆觸、光影等質感。偉恩．第伯認為自己的作品延續馬奈、塞尚等人的早期靜物畫精神，而這些美國日常生活中的物品，是當代藝術的重要主題，堅信平凡之物，具有非凡意義。

