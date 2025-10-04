自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】偉恩．第伯的美國靜物畫 將平凡之物化成非凡藝術

2025/10/04 05:30

偉恩．第伯色彩繽紛的作品〈3台機器〉。（舊金山美術館提供）偉恩．第伯色彩繽紛的作品〈3台機器〉。（舊金山美術館提供）

文／方一在

偉恩．第伯以食物為主題的作品〈蛋糕〉。（華盛頓國立美術館提供）偉恩．第伯以食物為主題的作品〈蛋糕〉。（華盛頓國立美術館提供）

高壽101歲的靜物畫家偉恩．第伯（Wayne Thiebaud，1920-2021），被認為是20世紀最偉大、最具原創性的美國藝術家之一，將食物做為藝術主題，在1960年代創作出許多膾炙人口的作品。此次倫敦考陶德美術館（The Courtauld Gallery）特展「偉恩．第伯 美國靜物畫」（Wayne Thiebaud. American Still Life），首度將他充滿活力、色彩繽紛的作品引進英國展出，展期10月10日起至2026年1月18日。

1950年代中後期興起的普普藝術（Pop Art），以挑戰傳統藝術的通俗角度出發，從日常生活中汲取靈感，讓藝術更貼近普羅大眾，且帶有幽默、批判意味。偉恩．第伯以熱狗、冰淇淋、奶油蛋糕等食物，到口香糖販售機、彈珠機等平凡物件為主題的創作方式，被認為具有普普風格，但實際上，他比普普藝術家的諷刺批判，更多了懷舊、溫馨與個人情感，且比常採用機器複製技術創作的普普藝術家，更講究筆觸、光影等質感。偉恩．第伯認為自己的作品延續馬奈、塞尚等人的早期靜物畫精神，而這些美國日常生活中的物品，是當代藝術的重要主題，堅信平凡之物，具有非凡意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應