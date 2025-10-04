【藝週末．國際藝聞】名古屋市美術館 「藤田嗣治：繪畫與寫真」展

藤田嗣治1955年攝影作品〈兩個小孩〉。（名古屋市美術館提供）

文／林昱晴

朵拉．凱爾穆斯1927年拍攝藤田嗣治抱著貓的肖像。（名古屋市美術館提供）

鮑伯頭、圓眼鏡、小鬍子、前衛的服飾，身旁總有貓相伴──這樣的藤田嗣治形象，早已深植人們記憶的深處。身為時代的寵兒，藤田嗣治頻繁登上各類媒體，而他那極具辨識度的外貌得以廣為人知，正是得益於他所繪製的自畫像及肖像攝影。名古屋市美術館9月27至12月7日舉辦「藤田嗣治：繪畫與寫真」展，呈現奠定其傳奇的自畫像與肖像攝影，追溯他在影像泛濫的時代尚未來臨之際，已率先實踐「藝術家的媒體策略」，藉此形塑個人的品牌形象。

藤田擁有數部相機，生涯中留下數以千計的照片。他以相機取代素描本，捕捉旅途中稍縱即逝的光影、人物與風景。無論是巴黎、拉丁美洲或日本各地，出自其手的照片影像魅力，絲毫不遜於繪畫作品。藤田擷取照片中的人物表情、服飾紋理、動物身形，甚至是城市街角的某個剪影，並將這些片段巧妙拼貼於畫面當中。穿梭於畫筆與鏡頭之間，他以藝術家之眼，構築了一道前所未見的視覺軌跡。本展以細緻的策展視角，將畫作與對應的照片並置展出，呈現藤田如何將攝影轉化為繪畫語彙的創作過程，追溯他如何往返於兩種視覺語言之間，以光影與顏彩共構了互為鏡像的世界。

