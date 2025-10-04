【藝術文化】台中國家歌劇院迎10週年 朝3大面向持續深耕

以歌劇院造型為靈感的吉祥物「壺裡狗」（左），與歌劇院員工及志工們所組成的「劇聲合唱團」，演唱迎接10週年的主題曲〈揚帆啟航〉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台中報導〕2016年正式開幕的台中國家歌劇院將於明年迎接10週年，藝術總監邱瑗特別率營運團隊於中秋節前夕，舉辦一場大型茶會，除預告接下來一整年會有一系列10週年慶展演活動，也邀請過去10年來曾與歌劇院合作的「關係人」歡聚一堂。

茶會開場溫馨，在駐地中台灣的國立台灣交響樂團青年團銅管五重奏中，邱瑗率領多位資深員工從後台走向前台，一一報上員工編號及年資，才發現原來有許多服務超過10年的專業人員，一路陪伴歌劇院從開館走到現在，甚至比年資7年多的藝術總監更資深。回顧10年前，台中還被稱為表演藝術的處女地，發展至今，光是2024年，歌劇院全年入館人次已超過100萬人，促進在地表演藝術超過2億元，同時帶動地方觀光與產業活動。

關於未來展望，邱瑗提出永續場館、人才培育、多元展演等3大面向持續深耕。尤其在節目規畫方面，邱瑗說，因為台中沒有冬天，所以從「2015歌劇院序曲—巨人來了」開始，歌劇院每年依時序規畫3大系列節目。

為慶祝10週年，從2025「遇見巨人」系列展開，本週以威爾第歌劇《弄臣》揭開序幕；緊接著2026「藝想春天」系列，將探討各種「近未來」的劇場狂想；2026「夏日放／FUN時光」系列，則將在經典重製、IP開發、本土孵育的「音樂劇在台中」，做為10週年展演活動總結。

昨天的10週年展演活動起跑茶會上，歌劇院也首秀新吉祥物「壺裡狗」，以及與台灣服裝品牌合作的全新夏日制服，邱瑗表示，以鳳梨纖維製成的服飾，可減少50%碳排放量，展現歌劇院最重視的永續精神。歌劇院迎接10週年相關內容詳詢官網。

