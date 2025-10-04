【藝術文化】FOCASA馬戲藝術節登陸高雄 體驗全方位馬戲嘉年華

亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」，中秋和國慶兩個連假在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（記者李惠洲攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」，中秋和國慶連假在高雄展覽館輕軌站旁草地登場，以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷靠岸港都，最高達7層樓高，集結多國頂尖馬戲團隊與打造戶外港邊馬戲樂園，戶外園區免費入場，超過50攤市集美食、旋轉木馬、高空體驗、港邊酒吧與DJ派對。

FOCASA馬戲團長林智偉表示，FOCASA從街頭起家，15年來逐步走向國際，2023年首度舉辦藝術節吸引8萬人次，奠定台灣第1個馬戲藝術節品牌。此次邀請12檔世界級馬戲作品，共有101場演出，涵蓋親子、驚險、搞笑等風格，有親子必看的林懷民×幾米《幾米男孩的100次勇敢》，曾在台南首演連滿27場，此次首度移師高雄，延續感動；FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》巡演全台破百場，以歡笑與驚奇深受觀眾喜愛。

請繼續往下閱讀...

還有來自澳洲的蠢蛋聯盟《垃圾出任務》、英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》、澳洲引力神話馬戲團《一萬小時》、墨西哥希妲馬戲團《黃金比例》、柬埔寨法爾馬戲團《少女索卡》及英國甘蒂尼雜技團《又搞砸了！》等精采演出。

戶外港邊馬戲樂園將於5日、12日加碼，分別邀請樂團旺福與金曲樂團宇宙人演出，結合馬戲氛圍與音樂能量，現場同時規畫高空、走繩、雜耍遊具、街頭展演、超嗨派對，以及「尋夢高蹺巨人」快閃表演，可從白天玩到夜晚。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法