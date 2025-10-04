自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】FOCASA馬戲藝術節登陸高雄 體驗全方位馬戲嘉年華

2025/10/04 05:30

亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」，中秋和國慶兩個連假在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（記者李惠洲攝）亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」，中秋和國慶兩個連假在高雄展覽館輕軌站旁大草地盛大登場。（記者李惠洲攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕亞洲規模最大的「FOCASA馬戲藝術節」，中秋和國慶連假在高雄展覽館輕軌站旁草地登場，以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷靠岸港都，最高達7層樓高，集結多國頂尖馬戲團隊與打造戶外港邊馬戲樂園，戶外園區免費入場，超過50攤市集美食、旋轉木馬、高空體驗、港邊酒吧與DJ派對。

FOCASA馬戲團長林智偉表示，FOCASA從街頭起家，15年來逐步走向國際，2023年首度舉辦藝術節吸引8萬人次，奠定台灣第1個馬戲藝術節品牌。此次邀請12檔世界級馬戲作品，共有101場演出，涵蓋親子、驚險、搞笑等風格，有親子必看的林懷民×幾米《幾米男孩的100次勇敢》，曾在台南首演連滿27場，此次首度移師高雄，延續感動；FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》巡演全台破百場，以歡笑與驚奇深受觀眾喜愛。

還有來自澳洲的蠢蛋聯盟《垃圾出任務》、英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》、澳洲引力神話馬戲團《一萬小時》、墨西哥希妲馬戲團《黃金比例》、柬埔寨法爾馬戲團《少女索卡》及英國甘蒂尼雜技團《又搞砸了！》等精采演出。

戶外港邊馬戲樂園將於5日、12日加碼，分別邀請樂團旺福與金曲樂團宇宙人演出，結合馬戲氛圍與音樂能量，現場同時規畫高空、走繩、雜耍遊具、街頭展演、超嗨派對，以及「尋夢高蹺巨人」快閃表演，可從白天玩到夜晚。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應