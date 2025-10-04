【藝術文化】南美館從皮膚到內臟的感知旅程 秋元雄史領航

藝術家小林万里子的作品《無盡的喜悅》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館延續工藝推展脈絡，邀請日本GO FOR KOGEI 2025總監、直島藝術計畫推手秋元雄史策畫「皮膚と內臟—自己、世界、時間」展覽，展出10位日本當代藝術家跨足玻璃、漆藝、陶藝、纖維等媒材，透過創作探問自我、世界與時間，深化台日當代工藝交流。

展覽昨（3）日開幕，由南市忠義國小太鼓隊與歌手林雨宣合作表演動漫《葬送的芙莉蓮》主題曲〈勇者〉，象徵挑戰後的旅程，也呼應展覽核心理念。這是南美館2館轉型為「台南國家美術館」的最後1檔策展，首次邀請「鄰居」忠義國小為展覽開幕登台演出，延伸美術館與社區的連結。

展覽以「皮膚與內臟」感知為起點，從身體與感官經驗探索現代人的存在方式。參展藝術家包括牟田陽日、小林万里子、綿結、佐佐木類、三嶋律惠、中田真裕、佐合道子、留守玲、山下茜里、宮田彩加。每件作品折射對生命與存在的省思，讓觀眾在欣賞工藝精緻之餘，也能獲得感官啟發。

同時主題以《葬送的芙莉蓮》隱喻觀者心靈旅程，引導人們從過去與幻想中重構與他者及「來世」的關係，體驗懷舊、靜謐與內在情感。策展人秋元雄史與藝術家佐佐木類表示，展覽不艱澀，觀眾只需以自身感官體會，即可找到屬於自己的啟發。展期即日起至2026年1月18日，今日並將舉行兩場講座，秋元雄史與參展藝術家將分享策展理念與創作靈感。

