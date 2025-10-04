【藝術文化】梁永斐與陳香伶雙個展 戀戀紅塵x奇逸融通福華沙龍登場

陳香伶〈戀戀紅塵〉，油彩、亞麻布，72.5X91公分。2025。（陳香伶提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北福華沙龍主辦的「戀戀紅塵x奇逸融通」雙個展，即日起至10月28日於福華飯店2樓福華沙龍展出，邀請台灣美術院院士梁永斐與陳香伶共同呈現45件作品，兩位藝術家皆以東方文化底蘊為基礎，融會西方技法，分別透過書畫與油畫，展現東西交融的獨特藝術語彙。

梁永斐〈金富貴〉68x66公分(x4)，墨汁、宣紙。2025。（記者董柏廷攝）

台灣美術院院長蘇憲法受訪時表示，梁永斐深研傳統碑帖，包括金文、楷書、隸書、草書等，並以長年書寫佛經為基礎，逐步形成獨特風格，其作品將西周金文形制轉化為抽象繪畫，與西方現代藝術產生呼應，達到「以書入畫、以畫入書」效果，成就鮮明的個人面貌。陳香伶則以清代刺繡服飾為載體，藉由寫實油畫技法表現衣物光澤與皺褶，映照古代女性在華麗服飾背後的束縛，她以當代視角重構女性角色意涵，透過織品圖案傳遞自覺與反思，形成獨特圖騰。

梁永斐受訪時談及創作時指出，自己的書法創作40多年不輟，從碑帖學養到西方現代繪畫吸收，逐步內化出兼具現代感與文化底蘊的風格，並致力於突破傳統規範，將字視為造形藝術。陳香伶則提到，其長期以古物與刺繡意象為創作題材，透過繪畫的畫筆與一針一線的呼應，反映女性在傳統價值與現代處境間的矛盾，而她在近期創作中聚焦於繡品，藉由細緻分層描繪，呈現父權體制的沉重與女性意識的抗衡。

