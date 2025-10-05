【藝術文化】故宮南院抵岸特展及南洋月登場 10/11無人機水舞燈光秀

〈三彩纏枝花卉紋罐〉是此次海洋東南亞特展重要展品之一。（故宮南院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕故宮博物院南部院區「抵岸—海洋東南亞的文化交會」特展昨（4）日開幕，展出168組件故宮與多家博物館珍藏，同步展出的「2025故宮亞洲藝術節—南洋月」，規畫25檔活動，並於10月11日以「甲子萬年慶」主題，展演無人機水舞燈光秀，還有南洋服飾走秀、馬來皮影戲等節目，在中秋節、雙十節連假帶給民眾豐富藝文饗宴。

故宮南院「海洋東南亞」特展，以及「南洋月」活動同時登場。（故宮南院提供）

南院昨舉行海洋東南亞特展開幕式，故宮副院長黃永泰、余佩瑾等人出席，馬來西亞友誼及貿易中心觀光處、沙勞越旅遊局、駐台汶萊貿易旅遊代表處代表等多人到場。黃永泰表示，海洋東南亞是指印度洋與太平洋交會處，涵蓋東南亞群島及馬來半島南端，此特展以海的開闊與港的包容為意象，「抵岸」寓含文化的移動與抵達，是旅人見聞，亦是歸人舊景。

特展策展人、故宮南院處助理研究員林宛萱表示，特展包含地圖、文獻、器物、織品等多元材質文物，呈現海洋如何串連東西方，形塑多元文化風貌；規畫「候風之港，連海之帆」、「豐饒之島，靈性之器」、「競逐之海岸，並立之文明」3大單元，引領觀眾體驗島嶼文化之旅。除展出台灣史前文化博物館等8家國內文化館珍藏，還有荷蘭公主堂陶瓷博物館典藏〈三彩纏枝花卉紋罐〉、馬來西亞馬六甲青雲亭典藏〈李為經像〉等重要展品。南院於中秋連假天天開館，雙十節及10月17日台灣文化日均免費參觀。

