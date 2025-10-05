自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】謝三泰東京首展 鏡頭下的台灣民主運動

2025/10/05 05:30

台灣資深攝影記者謝三泰首次在東京舉辦攝影展。（記者林翠儀攝）台灣資深攝影記者謝三泰首次在東京舉辦攝影展。（記者林翠儀攝）

〔記者林翠儀／東京報導〕謝三泰攝影展「街頭劇場、火燒島／流麻溝十五號」，由駐日台灣文化中心主辦、華梵大學教授沈昭良策展，3日在駐日台灣文化中心開幕，展期至11月3日。駐日代表李逸洋出席當天的開幕式，同日下午也由謝三泰、沈昭良、東京藝術大學名譽教授伊藤俊治、多摩美術大學教授港千尋等重量級講者，以座談會方式，分享台灣在威權體制下的人權記憶與社會運動故事。

謝三泰表示，他在新聞攝影工作多年，以鏡頭紀錄解嚴前後的街頭運動，包含反軍人干政、台灣學運、520農民運動及勞動人權運動等，希望透過這次展覽，讓日本的朋友理解台灣過去民主運動的進程，不要輕易被中國的認知作戰瓦解。

1986年因「蓬萊島雜誌案」坐過政治黑牢的李逸洋，在參觀謝三泰的作品時感觸特別深。李逸洋在1987年擔任民進黨文宣部長，經常參與街頭運動，他表示，和謝三泰算是「街頭老戰友」，能在東京參觀他的作品展，覺得無比親切。

沈昭良表示，本次展覽以謝三泰的代表性攝影集《街頭劇場》與《火燒島：流麻溝十五號》為基礎，展出60件攝影作品與1件影像作品。他強調，從歷史的角度來看，攝影並非僅止於視覺或美學的表現，它同時緊密連結著思想、知識與觀點，進而映照社會、政治與文化。今年正值台灣文化中心成立實體據點10週年，衷心希望台日之間的攝影交流能更加緊密。

