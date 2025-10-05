限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】鶯歌陶瓷博物館蘿拉．迪莫娃個展 起源大自然的變化
藝術家蘿拉．迪莫娃透過瓷土承載裂痕、斷裂與重生的痕跡，以創新視角探索人與大地的關係。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至10月26日，展出「起源—蘿拉．迪莫娃個展」，來自保加利亞、長居芬蘭的藝術家蘿拉．迪莫娃（Lora Dimova），以陶瓷雕塑、裝置、繪畫與影像等多元創作聞名，作品靈感來自大自然的變化「毀滅與重生、斷裂與生成」，透過材質的轉換，有如營造一場無聲的舞蹈，留下時間與大地的記憶。
陶博館長張啟文表示，蘿拉．迪莫娃長年旅居芬蘭赫爾辛基，擁有保加利亞國立藝術學院與芬蘭阿爾託大學雙碩士學位，她常透過旅行親近大自然，體驗大地的誕生、循環與回歸，並轉化為創作理念。她跳脫傳統陶藝框架，以陶瓷為載體演繹文明的起落與蛻變，經歷碎裂與重組，最終成就一系列當代陶瓷作品。蘿拉認為，陶瓷的美在於「脆弱與不完美」，燒製過程中的裂痕與斷裂，不僅呈現材質的極限，也記錄時間與自然的痕跡。
請繼續往下閱讀...
蘿拉的作品多以幾何造型呈現，常透過「打破」再重組的方式，象徵毀壞與重生的過程，《起源・乙太》、《起源・大地》以大地般的場景呈現，陶瓷製成的幾何殘片、球體、建築般的結構，表現陶瓷是承載人類文明記憶的載體，也是一種重生的隱喻，《分岐》、《瓦解》、《紀念》由陶瓷碎片重組而成的花冠，邊緣捲曲、破裂卻又交織成完整的形體。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應