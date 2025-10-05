【藝術文化】2025舞躍大地舞蹈創作比賽 陳鈺晶《野子--- 女子》奪冠

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」由陳鈺晶《野子---女子》摘下金牌獎。（劉怡嘉攝，文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」，昨（4）日於台灣戲曲中心大表演廳辦理決選暨頒獎典禮，經過入圍團隊逐一現場演出後，最終揭曉金牌獎陳鈺晶《野子---女子》、銀牌獎徐尉庭《觀》、銅牌獎何懷博《間》，以及5名優選、7名佳作等15個獎項，總計頒發112萬元獎金。

今年參賽作品風格多元，有對生命及人性的探討、大地萬物的細究，也有對自身心緒的反思，參賽者們展現對生命及舞蹈藝術的熱情。

文化部常務次長徐宜君昨日致詞時表示，感謝所有參賽的編舞者與舞者持續創作，讓台灣的舞蹈作品源源不絕，今年特別邀請海爾布隆舞蹈藝術節策展人Canan Erek參與評審，期待舞躍大地未來成為優秀編舞家的孕育之地，讓台灣舞蹈的強大能量向世界發聲。

計畫主持人鍾伯淵提到，他始終思考如何讓賽事走得更遠更大更廣更有趣，「力求產、官、學三者合作，增添創作者未來跟社會與國際銜接的可能性。未來希望能成為台灣最前衛、大膽、叛逆、勇猛，甚至『冒犯』的賽事。」

賽後亦將延續辦理「舞躍島嶼」，邀請得獎編舞家前往各離島校園辦理體驗課程，推廣舞蹈藝術、平衡區域文化發展及拓展文化平權願景。同時，今年獲金、銀、銅獎及優選作品，將於11月1日在大東文化藝術中心演出，線上索票詳詢「舞躍大地舞蹈創作比賽」官網與臉書。

