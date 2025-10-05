自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】群組發言 別惹人厭

2025/10/05 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

現代人常常靠群組交流，但交流內容可別想說就說，該有的禮節、禁忌，可得要遵守，以免顧人怨……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈公告沒人理〉已讀不回 讓人心灰意冷

文／辛夷（新竹市）

我住的社區只有8戶，多半比我年輕十來歲。社區群組多半用來通報停車、清掃等大小事，偶有訪客擋道，也方便提醒移車。

現任主委年輕、有擔當，做事有效率，卻總是一人在群組公告，無人回應，連句「謝謝」或一個讚都吝於傳達。他坦言，等交接卸任後就不必受氣了，這份心酸實在冷得透骨。

我看得出他用心，也知道他做得比歷任都多。但年輕人群組裡說話直接露骨，我反倒不敢發言，只敢私訊主委，給句鼓勵，或協助些工作事宜。

現在的社會，訊息成了主要溝通方式。若連訊息也無聲回應，就真的只剩沉默對沉默。

還記得以前讀經班時，老師說：「收到訊息，千萬別已讀不回，哪怕點個讚、回個貼圖，也算是種基本的尊重與禮貌。」

回應是一種善意，也是一種情分。別讓主動的人寒了心，別讓這個社會，慢慢成了一座彼此視而不見的孤島。

「已讀要回」，或許只是幾秒鐘的事，卻能讓一個努力付出的人，知道自己的聲音有人聽見，他不是一個人。

〈打擾到作息〉訊息傳不停 自嗨不受控

文／劉芳（基隆市）

A同學在群組多年來不吭一聲，一天突然冒出頭，連續不斷傳訊息，早安、歌曲、英文、勵志文、人生哲理、時事新聞，包羅萬象，琳琅滿目，一天超過30則，令人招架不住，心生厭煩。

繁忙的生活，誰有美國時間跟他互動呢？當然，還是有兩三位佛心同學會給他按個讚。

連續一星期，除了睡覺，吃三餐外，他幾乎都在線上，樂此不疲。

令人不解的是，他一邊po文，一邊表達打擾到大家，要大家原諒他的無禮。這矛盾的行事作風，不禁讓人擔心起他怎麼了？生病了？家裡遭逢變故？還是有更重大的事發生？所謂包容體諒是美德，或許藉由傳訊息，可以消除他內心的不安與焦慮。

不久，終於有同學再也按捺不住地跳出來，直言：「一天傳5則以內，否則重要訊息都被洗版了。」我暗自拍手叫好，這同學勇氣可嘉，值得讚賞。從此A同學真的遵守這誡律，一天只傳5則。這招果然見效，再也不用看一人唱獨角戲了。

〈看類別再發〉早安圖 精神恐攻

文／琪花異草（台中市）

我最討厭工作群組出現長輩圖。

每天早上一打開LINE，跳出9張花、3個愛心、兩句「祝福滿滿」，我的理智值瞬間歸零。某位長官受不了，乾脆把狀態改成：「別再發早安圖了」，沒有標點符號，只有沉痛。

群組那麼多，老同學群你愛發什麼，我睜一隻眼閉一隻眼，但在工作群，拜託專心做正事。

我們只想看到：「今天要開會」、「報告更新了」、「老闆剛進辦公室，臉色不太妙」。肯定不是：「願你今天陽光燦爛，如花綻放」。雖然是一句祝福，放錯地方，就變成打擾。

其實群組禮儀很簡單：不發早安圖、有事說事、沒事沉默。真的忍不住想發，先想想這張圖，值不值得眾人一起已讀。

遇到圖神怎麼辦？先靜音，再私訊，最後請群主公告禁圖條款。屢勸不聽就貼回一句：「感謝你的祝福，我手機快被花圃淹沒了。」

我們不是沒禮貌，只是太累。讓工作群保持清爽，是對社畜最大的仁慈。

早安圖可以休息了，因為我們的上班戰爭，才正要開始。

〈該有的分寸〉班群談政治 惹人厭

文／吳驊宸（新竹縣）

身為一名國小老師，我其實很感謝班級群組，讓家長和老師之間的溝通更加即時、順暢。但真正讓我頭痛的，是選舉期間，家長把班群當成政論節目現場。

那段期間，有家長轉貼支持特定候選人的連結，甚至不時發表帶有立場的評論。起初只是幾句「提醒投票」，但漸漸演變成針鋒相對的辯論與貼文攻防。更令人尷尬的是，有些家長私下傳訊給我，希望我「規勸」某些家長不要再發政治言論。

班級群組的宗旨應該是聚焦在孩子的學習與生活，而非意識形態的碰撞場。身為管理者的我，最後只好在群組發出公告，請大家尊重彼此，避免非班級事務的討論，尤其是政治與宗教等敏感議題。

我們不可能讓每個群組都清清靜靜，但群組的運作若有明確界線，就能避免不必要的誤會與對立。群組不是沒有溫度，但更該有分寸。

