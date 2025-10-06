自由電子報
【藝術文化】紙風車《順風耳的新香爐》台語版前進台南屏東 體驗母語戲劇魅力

2025/10/06 05:30

《順風耳的新香爐》台語版於中秋連假前進南台灣。（紙風車提供）《順風耳的新香爐》台語版於中秋連假前進南台灣。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中秋節前夕的週末假日，紙風車再度轉動，這次是帶著《順風耳的新香爐》台語版前進南台灣，分別是4日晚間在台南佳里國小操場、昨（5）日晚間則於屏東縣民公園，邀大小朋友體驗母語戲劇的魅力。

屏東縣民公園演出，吸引滿場觀眾。（紙風車提供）屏東縣民公園演出，吸引滿場觀眾。（紙風車提供）

紙風車說明，據文化部調查，台灣20-29歲的人僅37.5%會講台語，11-19歲更僅剩27.2%。有感於孩童說台語的環境愈來愈少，文化部推動「國家語言整體發展方案」，因此，紙風車與文化部合作，把台灣新童話系列《順風耳的新香爐》，改成台語版搬上舞台，期望大小朋友看戲時，除了覺得逗趣，更能讓母語成為生活的一部分。

演出現場發送嘉義新港奉天宮媽祖娘娘小神衣香火袋等。（紙風車提供）演出現場發送嘉義新港奉天宮媽祖娘娘小神衣香火袋等。（紙風車提供）

《順風耳的新香爐》改編自台灣兒童文學作家李潼的經典小說，故事敘述媽祖的左右護法千里眼與順風耳，隨著媽祖接受眾人的祈求，但自恃甚高的順風耳一心想擁有自己的香爐，在一次任務失敗後竟離廟出走，卻遇見無法說話卻善良的小女孩和他的動物朋友，慢慢懂得為他人付出的真義。

台語版由台中教育大學台灣語文學系林茂賢教授改編劇本，台詞以95%以上的台語呈現之外，更加入許多俗諺，台詞也更口語話，讓觀劇者能更簡單理解其中意思；金馬獎得主陳竹昇重新為劇中曲目創作台語歌詞；並由行政院文化獎得主唐美雲為媽祖娘娘「獻聲」，也讓台語在旋律中更顯生動。

紙風車表示，劇團特別在演出現場發送嘉義新港奉天宮媽祖娘娘小神衣香火袋，並附上祝福小卡片，贈送給現場看戲的大小朋友，象徵祈福與庇佑。為鼓勵孩子勇敢開口說台語，現場暖場時邀請小朋友每人說一句台語，就可得到小神衣，讓演出不僅是文化活動，更是一場社區共同的祝福儀式。

《順風耳的新香爐》的下一站，將於11月7日至嘉義縣朴子市東石國中演出，詳詢洽紙風車FB粉絲頁。

