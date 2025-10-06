自由電子報
台灣回聲數位藝術展 西班牙穆西亞登場

2025/10/06 05:30

當地民眾躺著欣賞吳雅筑的《As Above, So Below》，後方作品為袁廣鳴的《佔領第561小時》。（駐西文化組提供）當地民眾躺著欣賞吳雅筑的《As Above, So Below》，後方作品為袁廣鳴的《佔領第561小時》。（駐西文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部駐西班牙代表處文化組今年首度前進位於西班牙東南部的城市穆西亞，在穆西亞砲兵營文化中心（Cuartel de Artillería de Murcia）舉辦「台灣回聲」（Ecos de Taiwán）數位藝術展，由西班牙「放映機錄像藝術節」（Festival PROYECTOR）總監Mario Gutiérrez Cru策展，透過8組台灣藝術家的錄像或裝置作品，向當地人介紹豐富多元的台灣文化。

展覽的錄像作品如蔡佳葳的《CircleII》，以1分7秒呈現在一塊冰塊表面揮灑的墨跡，隨冰塊溶解消失，隱喻生命和宇宙的循環本質。蔡昱廷的《Paradox》重塑了另類的兄弟親情印象；張君慈的《奶奶、叔叔與狗》，則以家族史呈現社會變動過程中被遺忘的人們；吳雅筑的《As Above, So Below》也是從日常食物映照社會現象。

蔡宜婷透過動力裝置呈現末路荒蕪感的《時間裡的他方》；何采柔的5頻道錄像裝置《Vera X Diary》，呈現消費、服務等社會行為下的人際關係；崔廣宇的《我從台北來》，影片拍攝於台灣南恆春一帶的沒落漁村，看藝術家如何以抽離的角度表達身為台北人的觀點；而記錄台灣318學運的袁廣鳴作品《佔領第561小時》，則是台灣民主政治的真實面相。展期將持續至11月14日。

