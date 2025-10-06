高史博推玉山守護者VR －睹森丑之助的臺灣奇幻旅程

高史博館長李文環（左5）、法國在台協會代表Ana VILLA（左1）、高雄市電影館館長黃晧傑（右5）於開幕記者會後合影。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台、法首次合作的多人走動VR作品《玉山守護者VR－森丑之助的臺灣奇幻旅程》特展，結合電影故事藍本與日本人類學家森丑之助珍貴史料，帶領觀眾回望百年前的玉山山林，感受族群探索與互動，即日起在高史博展出。

《玉山守護者》出自韓國留法多媒體藝術家權河允（Hayoun Kwon）之手，源於2021年由法國在台協會、新影像藝術節及高市電影館共同合作的國際VR駐村計畫，導演權河允於駁二進行駐地開發與田野研究，《玉山守護者》以民族學調查為題材，重新思考殖民與民族之間的關係。

故事背景設定在20世紀初、日本占領台灣期間，布農族部落領袖被視為「玉山守護者」，遇上奉殖民政府之令前來進行研究的人類學家，兩人在緊張的時代氛圍下意外建立起友誼。

高史博表示，特展將沉浸式VR作品與珍貴史料文獻巧妙結合，透過精緻的互動設計與虛實交錯的展示方式，觀眾既能身歷其境感受森丑之助在百年前玉山山林的探索過程，也能透過展出的史料，深入理解歷史背景與族群互動。

展出史料包括高史博典藏的日治時期蛇腹相機，以及台史博提供的森丑之助拍攝的歷史照片及其採集的石器與植物標本圖片。即日起展至10月26日，VR作品體驗需另至OPENTIX購票平台購票。

