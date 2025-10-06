金曲歌后吉那攜手變裝皇后Bagel 暗靚10/17登場

《暗靚》由金曲歌后吉那（右）與變裝皇后 Bagel Rimrim（左）主演。（僻室 House Peace提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市客家文化基金會主辦的年度客家原創戲劇「2025客家藝展平台—複合式擴音」，攜手2025年台北戲劇節得獎團隊「僻室 House Peace」推出旗艦製作《暗靚》，將於10月17日至19日在台北市客家音樂戲劇中心2樓劇場演出4場。節目結合變裝表演與現場演唱，由金曲歌后吉那（楊淑喻）與變裝皇后Bagel Rimrim（賴品翰）共同登台，透過各自生命經驗轉化，探索客家題材的當代呈現。

僻室表示，劇名《暗靚》的「暗」除意指黑暗，也有「遲」的含義，「靚」則意為「漂亮」，象徵雖來得晚卻依然能發光的時刻；全劇以吉那與Bagel的人生經歷為基底，轉化為舞台內容，兩人將以歌聲、口白與動作交織出個人選擇與公共視野的交會點，透過喜劇以及歌舞與戲劇場景切換，帶出「做自己」在家庭、社會與職場中的掙扎與追尋。

導演劉文誠受訪時指出，Bagel與吉那的演出方式與人生選擇，本身就是對客家精神中奮鬥與打拚的當代回應。他說，變裝皇后與歌手的表演語言有很大的不同：Bagel習慣透過服裝、妝容與對嘴演出自己；吉那則以歌曲與歌詞表達。「兩人的說話節奏、思考方式迥異，表演的過程中自然產生交會。」

演出詳詢OPENTIX 與「台北市客家文化主題公園」官方臉書。

