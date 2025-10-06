自由電子報
【自由副刊】 陳東海／偷書

2025/10/06 05:30

圖◎顏寧儀圖◎顏寧儀

◎陳東海 圖◎顏寧儀

大約是國小入學前，我第一次逛書局，跟大姊去的。

中正路上的超大書局，書牆高聳連著兩樓、檯面鋪放的書本琳瑯滿目，嶄新的書本散發特有的油墨芬芳。我欣喜張望，卻意外瞥見有人手法熟練地將結帳與未結帳的書巧妙地疊放，然後神不知鬼不覺地夾帶而出。這巧思神技讓我深受啟發，於是，在大姊買書結帳後，我也將一本繪著精美插畫的《苦兒流浪記》下冊，夾雜在大姊的書裡。離開書櫃，經過收銀檯時，我故作鎮定，卻仍然聽得到心底不聽使喚地怦怦亂跳，直到走出書局，確認順利偷渡後，深自竊喜。

回到家，我按捺不住心中的雀躍，迫不及待地在父親面前展現我的「戰利品」。父親向來溫和，竟在瞬間從錯愕、震驚，轉而暴怒，隨即，一記火辣的耳光當面而來，那灼熱的疼痛從臉頰直透肌髓。父親怒不可遏，吼著要大姊把我帶回書局，讓店家報警處理。我嚇得嚎啕大哭，母親也出面低聲求情，父親悍然堅持。最終，大姊拉著我，趕在書店關門前，訥訥地回到書局。大姊紅著眼眶向老闆道歉，說是疏忽未付漫畫書的錢。老闆的表情明顯驚訝，卻只結帳收銀，不問其他。

多年後，在搬家整理雜物時，我又翻到那本不成套的《苦兒流浪記》，內頁裡滿是簽字筆胡亂塗畫的粗細線條，甚至有幾頁撕毀破損，想來，當年的我並沒有那麼珍惜這得來不易的「戰利品」。

那是我第一次「偷書」，卻不是最後一次偷書。

國二時，班長帶來一本《神祕的百慕達三角洲》，那眾多匪夷所思的擬真實錄──輪船飛機無故失蹤、穿越時空的旅人意外現身、外星人穿梭地底磁場……圖文並茂的描述，自帶巨大電流，把我們粗淺認識、有限理解的物理知識擠壓撕裂，展現出另一個浩瀚無垠的未知世界，真正讓我們大開腦洞。一時間，班上瘋狂傳閱，無不沉迷在神祕現象與外星飛碟的狂熱中。

我是在課堂偷看被巡堂主任逮著的。

那天我終於借到手，從早自修就開始沉溺在書中諸多神祕事件的細節。第一節是國文課，我把書夾在課本裡，渾然不覺時間流逝，更沒注意到老師戛然而止的講課聲。有人從後方猛力拍我臂膀，我轉身仰頭，是巡堂的主任，他狠瞪我一眼，推開國文課本，搶走我的神祕的百慕達，然後一語不發地退向教室後門、離去。講台上的國文老師在短暫的尷尬後，愛莫能助地攤手聳肩，班上同學隨即幸災樂禍地哄堂笑開。

班長很是氣惱──都說了嘛，不要在課堂裡偷看。被嚴苛的巡堂主任沒收，肯定是有去無回了，書是哥哥的，無法交代啊。總之，三天內賠錢或賠書二擇一。

我懊悔不已，給錢賠書肯定是沒辦法的。逼急了，連著幾天都只想著怎麼混進辦公室把書偷回來。我不斷地說服自己，拿回自己的東西，哪會有事？反倒是主任「強制沒收」說不定更有問題。所以，進辦公室拿我的書，即使失手被抓也不可能認定我是偷竊。何況經過仔細盤算，只要善用天時地利人和，成功的機率其實是非常高的。

學校的作息固定，下午四點是清潔打掃時間，之後全校師生會在操場集合，降旗、放學，我只需找同學交換打掃區域，混入辦公室，等老師們離開，三樓的主任辦公室就會空無一人，直到工友上樓關門之前，我絕對有足夠的時間，悄無聲息地拿回書。

再三思考細節後，當天，我若無其事地抓著拖把拖地，從陽台、走廊、到辦公室內，仔細而緩慢地磨蹭著。

集合的鐘聲響起，主任不在，組長和老師們先後離開辦公室，打掃的同學也笑鬧著走人。終於，最後的老師也站起身。他叫住我，問為什麼還不去集合？我只好支支吾吾地提起拖把，正想轉身離開，他忽然又喊我回來，指著角落嘀咕著說，辦公室的垃圾桶都沒人負責清洗喔？我趕緊放下拖把，拿起垃圾桶到洗手台刷洗。他這才滿意地點頭下樓。

我鬆了一口氣，走回辦公室，放下垃圾桶。辦公室空空蕩蕩，天花板的吊扇轉動的嗡鳴聲微弱而規律，我幾次退回門邊，探看走廊，甚至稍遠處連通長廊的轉角也沒疏忽。操場上降旗的廣播大音量地散開來。我輕手關門，迅速靠向主任的辦公桌。

主任的辦公桌寬大氣派，桌面的書本雜亂堆疊，我仔細翻看，有教科書、參考書和巡堂沒收的其他閒書，卻沒有我的百慕達三角。然後我注意到，桌面右上角有只寬口的小玻璃罐，罐裡有七、八分滿的硬幣，亮燦誘人，我覺得那些零錢挑一些拿走也無妨，畢竟不會有老師在意那種小錢。猶豫間，猛覺得耳根腮底的灼熱刺痛浮現，彷彿父親又劈頭而來一記耳光，我嚇得再不敢望向零錢罐。

桌底角落的紙箱裡還有幾本書，我憂心地蹲低掀翻，天可憐見，《神祕的百慕達三角洲》果然夾雜其中，我謹慎揀出，千斤重擔瞬間卸下，心底爆響歡呼。

然而，這喜悅極其短暫。走廊忽然傳來細碎的響聲，門把似乎也被轉動。我手忙腳亂地把書本塞進衣服裡，蹲身躲進辦公桌底，蜷縮著往內靠，腦袋一片空白，轟隆轟隆聲一陣一陣，也不知來自腦底還是心跳。

開門、進辦公室，我聽到皮鞋踩踏在磨石地板的沉篤聲，那聲響逐漸往我的方向靠近。忽然，有聲音在門外叫喚主任，黑皮鞋就在我眼前停下，然後掉頭走回門邊，開門、關門、壓扣門鎖，再就是兩人的說笑伴著腳步聲，主任黑亮的皮鞋再次靠近，紅色的高跟鞋跟隨在後，我想再往內蹲縮，卻是渾身乏力、心頭狂跳、腦底脹疼。

意外地，他們偏離辦公桌轉向側邊，紅高跟鞋緩緩倒退，黑皮鞋急切地往前，腳步錯落地往落地櫥櫃貼去，腳步停歇後，有幾聲壓低音量的問答，短暫的沉默後，是嚶嚶啜泣的聲音和主任柔聲的安撫。之後，高跟鞋和皮鞋又輕挪慢移，輕悄地移進辦公桌後方，那是雙層落地鐵櫃隔開的主任休息間。

那無門的隔間似乎沒有足夠的遮蔽，我不敢貿然逃出，只能持續屏息縮身躲藏。

稍後，隔間裡傳出悶沉壓抑的喘息聲。我側身看去，只看到高跟鞋和皮鞋紅黑交錯，零亂地散落在鐵櫃與隔間出口斜切的三角陰影裡，如果挺身往前探頭，或許還能看得更多，但是，沒有，我只是謹慎小心地從辦公桌底下爬出，摀緊口鼻，盯著休息間、盯著那兩雙交疊的鞋子，緩慢地蹲走後退，直到辦公室門邊，起身、壓住門把鎖扣、輕手開門、闔上門，然後，抓著衣服底下的書一路衝到樓下。

夕陽斜照耀眼，我卻涼冷發顫。降旗早已結束，放學的路隊也疏散大半，操場只有幾個人還揹著書包歡快地追逐，笑聲燦爛，我聽著那笑聲許久，終於，眼眶溼潤，涕淚汩汩滲出。

青春初萌，多的是懵懂無知，那震撼卻始終縈繞、逐日清晰。記得那偷回來的百慕達三角從此再沒什麼神祕的了，畢竟，相較於在辦公室隔間的三角陰影裡游移、交錯、歪斜、傾倒的紅高跟鞋和黑亮皮鞋，那些在地球彼端陌生的海域，消失的飛機、輪船或外星人，都渺茫得像是芝麻綠豆大，根本不足一提。●

