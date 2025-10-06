限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 陳滅／清大相思湖
◎陳滅
◎陳滅
．
一 、梵谷畫
．
夢在無夢鳥的夢中
你茫茫找到什麼？
腳步偏離了斜影
夢想滑行，星夜迷旋
教我到哪裡去尋訪
一幅梵谷似的畫？
．
雲幻滿溢湖水輕泛起文字
一隻灰鳥飛去，樹梢暗動
呼喚另一隻飛來
帶來信札，回望那麼抽象的
不知為何沉默的樓台
可有脈脈留情的人影？
．
啼鳥無語，只一根震動的弦
一句曾經迴響的叮嚀
．
二 、夜光鳥
．
漂鳥在湖邊臨照不出自我
只有覺醒的花苞倒影時綻放
風中傳遞顛倒抽搐的美
那麼一剎又破卻，鏡幻般流年
停下腳步，幻想有雨、有影
有門廊下一串銀鈴語
．
夜光鳥尋索的游魚隱匿
是否故人一句隱沒的詞語
游弋浮沉未能名狀心際
誰能捨棄鏡像仍能看見自己？
誰能夠言說，如果大地無聲
沒留下斜影般取消了情
．
燈光下夜蟲因何孜孜集結？
為了奔向一瞬存在的無明！
．
三 、達利鐘
．
達利的時鐘掛在樹梢
時針浮游湖面，隨微風不息
難道往日的停頓只是幻象
湖面暫留過期軟件的裝飾
一幀手機自拍出的故人面
一陣急風吹不斷的後退景
．
白鵝眺望沒有人跡的湖岸
湖底可有沉沒的相思？哪怕一樹枝
哪怕船屋建在竹筏的漂浮影
持守近乎原始的寧謐，眾鳥拍翼
呼應湖岸輕微迴響的風語
翻揭書頁，斷枝殘影的思憶
．
達利的時鐘脫落了可否再掛上？
湖岸深處彷彿有歌聲，有歌聲
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應