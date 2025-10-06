【自由副刊】 陳滅／清大相思湖

◎陳滅

◎陳滅

．

一 、梵谷畫

．

夢在無夢鳥的夢中

你茫茫找到什麼？

腳步偏離了斜影

夢想滑行，星夜迷旋

教我到哪裡去尋訪

一幅梵谷似的畫？

．

雲幻滿溢湖水輕泛起文字

一隻灰鳥飛去，樹梢暗動

呼喚另一隻飛來

帶來信札，回望那麼抽象的

不知為何沉默的樓台

可有脈脈留情的人影？

．

啼鳥無語，只一根震動的弦

一句曾經迴響的叮嚀

．

二 、夜光鳥

．

漂鳥在湖邊臨照不出自我

只有覺醒的花苞倒影時綻放

風中傳遞顛倒抽搐的美

那麼一剎又破卻，鏡幻般流年

停下腳步，幻想有雨、有影

有門廊下一串銀鈴語

．

夜光鳥尋索的游魚隱匿

是否故人一句隱沒的詞語

游弋浮沉未能名狀心際

誰能捨棄鏡像仍能看見自己？

誰能夠言說，如果大地無聲

沒留下斜影般取消了情

．

燈光下夜蟲因何孜孜集結？

為了奔向一瞬存在的無明！

．

三 、達利鐘

．

達利的時鐘掛在樹梢

時針浮游湖面，隨微風不息

難道往日的停頓只是幻象

湖面暫留過期軟件的裝飾

一幀手機自拍出的故人面

一陣急風吹不斷的後退景

．

白鵝眺望沒有人跡的湖岸

湖底可有沉沒的相思？哪怕一樹枝

哪怕船屋建在竹筏的漂浮影

持守近乎原始的寧謐，眾鳥拍翼

呼應湖岸輕微迴響的風語

翻揭書頁，斷枝殘影的思憶

．

達利的時鐘脫落了可否再掛上？

湖岸深處彷彿有歌聲，有歌聲

