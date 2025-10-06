【自由副刊．極短篇】 李秉朔／百慕達三角

◎李秉朔

◎李秉朔

「你一直倒帶就對了！」她在他的引導下，回想起自己在賣場旁的公園大叫：「有一個小姐在遛梅花鹿！」以她的深度近視能清楚目睹奇景，可見當時還戴著眼鏡。到家後他抱怨美乃滋買錯，她仔細查看品牌及口味，嗯，閱讀包裝上的小字表示她必須脫下眼鏡……她興奮大喊Bingo，但眼鏡忘在冰箱裡似乎不是應該高興的事。

跟他同居兩年，值得高興的事愈來愈少了。她最珍視的人事物，那些膚淺的深邃的不足為外人道的種種竟然只花費六個月就全數傳輸給他了，伴隨敘述生成的多巴胺與催產素也在一年後消耗殆盡。沒人想跟記憶體聊天吧。倒是這顆記憶體配備了AI，如同社群平台一般提醒她「幾個月前的今天」做了哪些傻事。好吧，他的確說過買美乃滋前最好再跟他確認相關食材。

記憶體挑剔人類的記性？她因荒謬而發笑，不過她不得不開始倒帶：熱戀期她指著遊戲畫面中的神獸哲爾尼亞斯告訴他，這隻體質完美的鹿有能力分享永恆的生命。然而某天神獸不見了，她驚慌失措到社團求救，眾人七嘴八舌提供解方，但結論是除非她手殘刪除，否則悲劇不可能發生。她繼續倒帶，父親臨終前留給她的機器人項鍊莫名消失。機器人已在珠寶盒內沉睡多年，她甚至沒必要充當柯南加以推敲。

她無法再倒帶，其實她和他一起登山時，親眼見到他無故踩死一隻路過的蟋蟀。一旦她體力不支，這個畫面就會跳出來，像公園裡那隻不受控的梅花鹿。●

