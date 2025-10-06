【家庭plus．生活大補帖】愛 要剛剛好

圖／達志影像

文／醉意兒

那天晚上，我一個人走進了一家氣氛靜謐的餐廳，點下了菜單上最昂貴的和牛套餐。

我不是一個習慣揮霍的人。過去的我，總是精打細算，努力工作、節制消費，把每一筆開支都花在刀口上。但那天不一樣，我剛領到薪水，走進餐廳時，我心裡想著：「放縱一次應該也沒關係吧！」

那份渴望，不只是為了吃飽，更是一種重溫記憶的衝動。我記得多年前在日本旅行的某個午後，曾在一間老店裡吃過和牛。那是我人生中第一次，也是最難忘的一次美食體驗。肉片在銅鍋裡輕輕一涮，脂香立刻四散開來；入口即化的柔嫩、香氣撲鼻的醬汁，讓我在那瞬間覺得這世界竟然能如此溫柔。那份味道，深深刻在我記憶裡。從那天起，它成了我心中「極致幸福」的象徵。

第一盤上桌時，我滿心期待。油花如大理石般綿密，色澤鮮亮透著微紅，我夾起一片，像對待一個脆弱的夢那樣小心翼翼地送入口中。細緻、柔滑、油脂在口腔裡化開，如潺潺溪流般溫柔，但也就在我準備享受第二盤、第三盤時，味蕾卻悄悄發出抗議。那原本讓我心動的滋味，開始變得膩口。每一口都像在複製前一口，少了驚喜，多了負擔。

我有些困惑。這不就是我曾經那麼想念的味道嗎？為什麼現在的我，只想停下來，甚至有些想把它吐掉？

我轉頭望向隔壁桌，一個平凡的畫面映入眼簾。一對夫妻，帶著孩子，點的是簡單的經濟套餐。桌上沒有和牛，只有幾盤普通的牛肉、雞肉，還有一些青菜。孩子吵著要多一點甜不辣，媽媽剝著蝦子餵給爸爸吃。那個畫面沒有華麗的擺盤，卻比我桌上的任何一道菜都來得動人。他們吃得開心、笑得真實，而我明明坐在燈光溫柔、服務周到的餐廳裡，卻只覺得胃口沉重，心裡空蕩蕩的。

那一刻，我突然明白：不是和牛出了問題，而是我給了它太多的意義。我把它當成美好的象徵、極致的回憶、幸福的證明，期待它能填補某種情緒的缺口。但事實是，再好的食物，如果一味強求、反覆咀嚼，也終將失去最初的香氣。

我想起一位朋友的愛情。他曾深愛一人，愛得小心翼翼，愛得用力過了頭。他以為，只要自己給得夠多，對方終會被感動。他買禮物、寫情書、主動包容一切，甚至連自己的夢想與選擇都逐漸讓位。但最後，那個人還是走了，甚至沒有回頭。

他終於明白，有時候不是對方不懂珍惜，而是他的愛太過濃烈，讓人無從消化。像一道油花過多的和牛，再美味，也需要適可而止。

那天，我看著那盤吃不下去的和牛，彷彿嘗到了朋友的心事，也嘗到了自己的偏執。那不是錯誤的選擇，而是一場給錯時間、放錯位置的美好。

我輕輕放下餐具，心裡有一股說不上來的釋然。

那天，我學會了，不是每一次晚餐都要華麗登場。有時，一份剛剛好的套餐，裡面有肉、有菜、有湯，再來點不那麼完美卻真實的甜點，才是最讓人滿足的滋味。

在愛裡也是如此。別再只做那盤昂貴的和牛，別再硬塞自己變成「最好的選擇」。有時候，真正動人的，是一頓日常的飯菜，是一段恰如其分、不需要刻意取悅的陪伴。

獻給每一個曾在愛裡盛裝赴宴，卻悄然離席的人。

