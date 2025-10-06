自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】想聊心事 先玩一場

2025/10/06 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／大麥

孩子剛進入青春期的那段時間，不得不承認，親子之間真的變難聊了！

有時候好不容易排了全家旅遊，出門的路上，爸爸辛苦開著車，媽媽一邊確認路線，一邊想來個全家話題，卻發現後面兄妹早就手遊打成一片。媽媽乾瞪眼著正在享受開車兜風的爸爸，心想自己這麼辛苦是為了哪齣？

好吧，打不過便加入！

「你們現在在玩什麼呀？我也想玩！」孩子們熱心幫我下載遊戲，只是玩了半天，仍不得其門而入。「算了，妳還是玩〈荒野亂鬥〉好了，那個操作比較簡單。」「可是，你們有在玩嗎？」「有啊，我們和同學很愛玩這個。」啊，搞到手指都在螢幕上要滑出繭了，終於學會這個遊戲。

玩遊戲和現實生活不太一樣，孩子一天到晚要罩我這個豬隊友，而我常常要「聽話」去做些我還沒搞清楚的事。

慢慢的，我們在完成平常生活的家事、功課之後，就說：「來一場吧！」我們的英雄一邊在遊戲中贏下任務，孩子也不知不覺把自己的心事說完了。而我，則成了雙贏的媽媽：贏了遊戲，更贏了孩子的心！

