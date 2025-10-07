【藝術文化】豪華朗機工15年大展「宇宙寫生」 感受科技藝術的溫度與靈性

2025年新作《宇宙201》。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕豪華朗機工成軍15年的「小型」回顧展「宇宙寫生」，終於在上個週末登場，可說是台北當代藝術館今年最令人期待的大展！

展示於樓梯間的「照顧計畫」系列，作品以影像與訪談呈現。（記者凌美雪攝）

既是大展，為何又說是「小型」呢？看看展覽入口一整面牆的大事記就知道，從2001年團隊未正式成軍時，在當代館舉辦的第1個展覽開始，到2010年正式成團至今，整個團隊在這25年內所做的事、得的獎，多到族繁不及備載；而這些羅列在牆面上的內容，以及幾乎占據當代館9成展覽空間的作品，卻只是團隊可觀成果的一部分而已。

2010年誕生的《日光域》，此次推出全新版本《日光域XI—台北當代藝術館》，以回收平板為光的載體，映照當代人們被網路、社群與演算法環繞的處境。（記者凌美雪攝）

但這樣的「小型」回顧，並無礙於豪華朗機工核心精神的展現，觀眾可以清楚感受到，這個團隊對於所處生活環境及人事物的關懷，也可以說，豪華朗機工超過15年的跨界協作，是以科技寫生，一筆一筆刻畫了最溫暖的風景。

此次團隊精選了14件作品，包括2025年的新作，並將其中3件又共構成1件全新的創作，成為15件作品，所有作品在「連結的生命」、「記憶的物件」與「凝視的宇宙」等3個層次相互連結呈現。團隊想說的是：「在生物、物理和思想層面的連結，共同塑造了我們所處的世界。」除期望透過這些作品引領觀眾對於藝術和科技的欣賞，更盼能從中啟發觀眾對於永續生活方式的思考和實踐，以及對合作與共生的深刻體會。

其中，位於當代館2樓最大展間的2025新作，將《生光》、《物林》、《手識》3件作品交織並陳，結合聲、光的動態展演，每40分鐘一個輪迴，成為最大的1件作品《宇宙201》，一個會呼吸的宇宙場域，模擬了人類的意識，以及與自然在同一片宇宙中運行，共生又互為依存的狀態。

詩意的現實幻境，使觀者意識到科技之中的溫度與靈性，生命與記憶在此延伸，化為展覽中最為深沉的心跳。豪華朗機工表示，對「宇宙寫生」的深層思考，是在思念張耿豪的手感當中繪製完成，彷彿也意味著，包括張耿豪、張耿華、陳乂及林昆穎在內的4個人，並未因為2018年張耿豪的離世而有所改變，他們依舊是4個成員組成的豪華朗機工。

展期至2026年1月11日，期間有多場教育活動，引領觀眾體驗豪華朗機工創作的核心精神。詳詢當代館官網（https://mocatpe.tw/ca04mzEJn）。

