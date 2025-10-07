【藝術文化】內惟首檔特展《Mr.の奇想愛情》 超扁平少女們報到

Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子。（內惟藝術中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕內惟藝術中心開館首檔特展，跨海邀請到日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.，重磅推出《Mr.の奇想愛情》展，將展出其收據繪畫、大型繪畫與雕塑等未曾來台呈現的作品。

日本超扁平（Superflat）與新普普代表藝術家Mr.的《Mr.の奇想愛情》展，11月11日起將於高雄內惟藝術中心展出。（內惟藝術中心提供）

高市文化局長王文翠表示，Mr.為當代日本最具代表性的藝術家之一，也是藝術家村上隆的首席弟子，成長於日本動畫、遊戲與次文化的蓬勃發展期，Mr.以將漫畫、動畫等御宅文化引入當代藝術領域而聞名，率先以少女圖像開拓動漫畫風的新藝術價值，被視為當代藝術「超扁平」運動的重要代表之一。

王文翠表示，Mr.個展遍布美國、法國、南韓等世界各地知名美術館，受到國際藝術界的高度關注，此次展覽特別邀請田川市美術館館長兼策展人工藤健志規畫，首度於高雄呈現藝術家完整創作脈絡。

高美館館長顏名宏表示，Mr.的少女角色多以正面、水平的姿態呈現，讓觀者得以用平等的距離與其相遇，展現既絢麗又混沌的世界觀，近年除了華麗與可愛，也呈現日本東北大地震後的焦灼與不安。

內惟藝術中心說明，《Mr. の奇想愛情》特展11月11日起展出，早鳥票10月15日起於內惟藝術中心櫃檯獨家限時販售，26日起全通路起售。

