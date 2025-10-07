【藝術文化】六都拚設市立美術館 期許著眼在地 深耕地方美術特色

連結台中市立美術館與市立圖書館打造的「台中綠美圖」12月13日開館。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣近年來興起一波地方美術館興建潮，尤其六都中，除台北及高雄市立美術館營運已有3、40年歷史，後續升格的四都也都積極打造自己城市的市立美術館，其中，台南市立美術館已開放7年，台中市立美術館及新北市立美術館均在今年開館，桃園市立美術館預計明年跟上。

台中市立美術館有全國最高27公尺展廳。（記者蘇孟娟攝）

六都中新躋身直轄市的新北市、桃園市、台中市及台南市挾升格後的豐沛資源，各自積極籌建城市美術館，掀起地方美術館興建潮；南美館搶先在2018年開館，新美館今年4月啟用，台中市立美術館與圖書館合建的「台中綠美圖」預計年底開館，桃美館則預定明年8月啟用，加上已運作多年的北美館及高美館，此外還有國美館及南美2館升格國家美館，國內美術館儼然將進入品牌激烈競爭的時代，各館如何發展營運特色，甚至異軍突起被看見，也引起關注。

台中教育大學美術系教授莊明中指出，台灣近年來難得地看見地方美術館集中在一段時間「大噴發」，世界藝術發展趨勢均是「著眼在地、深耕地方」，樂見北中南各有新闢地方美術館，致力發掘地方的專屬特色藝術能量；他期許各館經營不應流於「同質化」，應著眼深耕發掘在地的美術特色，塑造獨一無二的品牌特色。

