藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 范亦昕／肉身之印

2025/10/07 05:30

圖◎SHIANGCC圖◎SHIANGCC

◎范亦昕 圖◎SHIANGCC

許久以前曾經看過一個展，展示以火烙人皮的烙印藝術，類似刺青但更加極端一點。展覽處在府城老屋改裝成咖啡廳的二樓，木造老屋幾乎沒有太多翻修，原木的結構以及斑駁的牆夾雜著厚重的灰塵氣味。穿過一樓窄仄的咖啡廳空間，擦身過許多陳舊古物，身上時不時沾黏了些許的灰塵。我爬上陡峭的木造樓梯，整棟屋子嘎吱作響，木頭潮溼的腐味脹滿了我的肺部，同時混了些略帶刺鼻的、說不上的腥臭彌漫著。

還沒踏進二樓展間，一股極為接近死亡的氣味撲來，氣味總比視覺早一步侵襲感官。走上木樓梯轉個身，迎面而來是一片又一片的人皮或者包裹過傷口、沾染了血與組織液的布攤開於展示隔間中。想起方才刺鼻的腥臭味，化學感的死亡氣息，大概是福馬林的氣味。參觀過不少標本展覽，或者大型的昆蟲特寵展覽時都能聞到相似的氣息，大量的標本整齊並列擺放於展示箱中，金黃閃閃七彩斑斕的大小甲蟲，或者大小哺乳動物也都可以製成標本，以死的樣貌展示一種活的姿態，並以濃厚的福馬林氣味擾亂你的神智，暈眩迷茫中，所有的死亡都看起來繽紛豔麗。

我的視線正前方是一張攤開的人皮，平整且寬大的長方形，約三十公分寬，猜測應該是背部的肌膚。早已不記得上方的作品是什麼內容，但我記得有深褐色的文字（或圖案）在那張皮膚上浮起。火烙人皮的成果並非深黑的痕跡，不像刺青，烙印技法並沒有將墨水刺入皮膚，而是使用燒燙的鐵或小刀，在皮膚上直接烙印，待傷口癒合後，烙印的內容即是浮起的疤痕。

那時候面對這一切很是震驚，藝術家在作品介紹中寫道，許多人總在這樣痛楚的過程中熬不過而暈厥，當然也有不少放棄的人，於是只留下了未完成的不知所云的疤痕。也有不少人在嚴重的燒燙傷過程中傷口感染導致反覆發炎，癒合、再烙印、癒合、再烙印，這樣的過程有時候使作品需要長達好幾年才能真正完成。而那些攤開的紗布，是包裹過這些人的傷口與烙印的證明，有一群人在流血與感到痛的過程中，試圖想要在生命裡留下什麼。但藝術家沒說出來是什麼，那時候的我也看不懂究竟要留下的是什麼。

離開展覽時，腦袋不斷隱隱抽痛，鼻腔裡仍然是福馬林刺激的氣味，想著究竟要有多深刻的覺悟才會選擇在肉身上經歷這樣的痛楚。

很多年後我去刺了我的第一個刺青。在一個百無聊賴的夜晚，突然靈感乍現覺得時機到了，在萬華的小巷子裡找了一間評價還算可靠的刺青店走了進去，沒有預約、沒有討論，很任性地問現在可以刺青嗎？很簡單的圖，我只要刺極細小三條線在我的手腕上。

就三條線，一公分的三條線平行並列在一起。像是手機瀏覽網頁時，通常在左上角或右上角會出現一個功能選單，若你剛好略懂一點網頁設計、學過UI／UX，可能會稱它為「漢堡」。平常在使用手機時，將它點開就能看到網頁上的其他分頁，就是那樣的三條線。時常有人會盯著我的刺青問這什麼意思，我會說它是手機頁面上的漢堡。人們總是一臉疑惑無法理解地看著我，大概心想誰會想要把功能選單刺在身上。

三條線的位置在手腕外側，大概是帶錶時剛好會遮擋到的位置，那裡皮膚細嫩，幾乎無肉，薄薄的皮輕輕覆蓋著筋骨。那時刺青師並沒多與我確認什麼，大概看我意志堅決，而且只是三條線應該不會有什麼太大問題。於是隨意走進店裡後，我在椅子上坐下，來了一位有點微醺的刺青師，明顯帶著酒味，他拿起了他的工具，讓我把手放好，便開始以沾了墨水的針尖滑過我的肌膚。針尖觸碰肌膚時，疼痛襲來，我看見墨水隨著針尖被打入了肌膚中，馬達聲噠噠噠快速運轉，針頭以細小的幅度快速上下戳刺。一陣一陣刺痛入骨的感受從我的手腕上漫開，慢慢沿著手臂向上爬，爬到了頸脖，然後是一陣鼻酸。我看著三條線逐漸成形，一股想哭的衝動浮起。

以前父母肯定是很反對這類事情的，總是說「身體髮膚受之父母」，刺青也許算是一種破壞，破壞了生來便被贈與的皮肉。但又或許，他們只是怕我們痛。有人說刺青不痛的，但也有人說很看個人體質與敏感程度，以及部位。人生第一次的刺青體驗，極度痛苦，皮肉的痛苦，以及突如其來竄上心頭的痛苦。坐在椅子上看著刺青師作業的我，那時想起了很多年前那個火烙肌膚的展覽，隨著刺青工具的噠噠聲響，我閉上眼睛想像若那是燒燙的鐵打在皮膚上時，我又會是如何的感受呢？同時想著，我必然是領悟了些什麼，於是決定以這樣的方式，把重要的事情放在身上，並以皮肉的痛處將重要的事情放在生命裡。

我的「漢堡」並不真的是功能選單，逢人問起我也只是開玩笑地這樣回。刺青的樣式「☰」正好也是卦象的「乾宮」，但我對易經六十四卦並不熟，只能說出這個卦象代表的是天或太陽，偶爾會說太陽正好是我的名字。談及這個刺青我總有許多種回答，而其中一種說法是，這三條線代表了我家三個孩子，也就是我以及兩個弟弟，我想把大家帶在身上。

時常當大家聽完數種說法後，大部分人最後選擇相信我只是想把漢堡刺在身上。

我手上的漢堡，不到一年的時間，墨水便嚴重暈開，原本細小平整的線條膨脹且扭曲，失去了最初的俐落。幾年後當我刺第二個刺青時，認真做了點功課找了朋友非常推薦的小店，看起來是熟練可靠的刺青師，那時與刺青師閒聊並討論作品時，談到了關於刺青的痛以及復原。他問我是否怕痛，我說我其實不太怕痛的，但第一個刺青確實讓我感到難以忍受，難道是長久以來我一直都誤會了自己。刺青師抓起了我的手腕端詳，我看他皺起了眉，嘖嘖了幾聲。他鬆開了我的手腕，說那個刺壞了，刺太深了，刺進肉了，當然痛。他說那樣的刺壞等同於是拿著刀削著肉的過程，而我經歷了半個小時削肉的體驗，卻幾乎沒有太大的抵抗與反應。刺青師接著大讚說，我說自己不怕痛看來是真的。

第二次的刺青體驗，在正常、正確的操作下，確實並不感到疼痛。看來他說的是真的，我當時正以龐大的痛楚將某些事物深深刻進了我的皮肉中。經過解說後我也才知道，那三條線會暈開也是因為刺得太深所導致。

多年後的今天，三條線完完全全地暈開了，暈開的墨水使三條線幾乎是相黏在一起，它們變成了三條胖胖壯壯的小蟲，緊緊地相依在一起。然後我想起我和兩個弟弟，我們家的孩子從小便是緊密相依的關係，靈感突然乍現的那個晚上，我正是以一個渴望把所有我愛之人緊緊握在手裡的心情推開刺青店的門。當針刺將墨水打進我的肌膚時，襲來的痛楚使我記得我是與家人擁有連結的人，使我記得我是一個被愛著的人。於是痛是必然，正因如此才深刻；而那些暈開擴散的墨水也是必然，因為我們永遠會記得我們留著相似的血與緊密的心。●

