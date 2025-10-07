自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 隱匿／死後的生命

2025/10/07 05:30

◎隱匿◎隱匿

◎隱匿

1

據說一切生命

都有存在的意義

只是我們暫時還

看不到

2

而即使死亡已經

將你們帶走了

事情卻還沒有結束

3

不時從抽屜裡

蹦現的遺物

隨之而躍然眼前的往事

更別提在夢中

你們總是若無其事地

現身說法

（或者什麼也不說）

4

就好像你們也不甘心

試圖掀起沉重的棺蓋

暗示那之中埋藏著

未平反的冤屈

5

答案是錯的

這是一道陷阱題

請再重新考慮一次

（或者很多次）

6

死後如流雲一般

不斷變換、修改的

你們的樣貌

是否更接近真實了呢

7

或者那個在想像中

確鑿無誤且不變動的真實

所謂的正確答案

並不存在

8

一扇窗景因四季晴雨而變化

月亮在凝視中改換了面貌

盲人或許摸不到整隻象

但明眼人錯失的

還能少嗎

9

森林裡的老樹

在漫長的一生中

庇護了數不清的蟲蟻鳥獸

當祂倒下以後

卻滋養了更多的生命

10

從淚眼裡曲折

改寫著記憶的輪廓

似乎永遠

沒有完成的時候

11

於是那眾多的

生前未被正視的你們

死後仍不斷地生長茁壯

開始了全新的生命

