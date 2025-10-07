【自由副刊】 隱匿／死後的生命

◎隱匿

◎隱匿

．

1

據說一切生命

都有存在的意義

只是我們暫時還

看不到

．

2

而即使死亡已經

將你們帶走了

事情卻還沒有結束

．

3

不時從抽屜裡

蹦現的遺物

隨之而躍然眼前的往事

更別提在夢中

你們總是若無其事地

現身說法

（或者什麼也不說）

．

4

就好像你們也不甘心

試圖掀起沉重的棺蓋

暗示那之中埋藏著

未平反的冤屈

．

5

答案是錯的

這是一道陷阱題

請再重新考慮一次

（或者很多次）

．

6

死後如流雲一般

不斷變換、修改的

你們的樣貌

是否更接近真實了呢

．

7

或者那個在想像中

確鑿無誤且不變動的真實

所謂的正確答案

並不存在

．

8

一扇窗景因四季晴雨而變化

月亮在凝視中改換了面貌

盲人或許摸不到整隻象

但明眼人錯失的

還能少嗎

．

9

森林裡的老樹

在漫長的一生中

庇護了數不清的蟲蟻鳥獸

當祂倒下以後

卻滋養了更多的生命

．

10

從淚眼裡曲折

改寫著記憶的輪廓

似乎永遠

沒有完成的時候

．

11

於是那眾多的

生前未被正視的你們

死後仍不斷地生長茁壯

開始了全新的生命

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法