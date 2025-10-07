限制級
【自由副刊】 隱匿／死後的生命
◎隱匿
◎隱匿
．
1
據說一切生命
都有存在的意義
只是我們暫時還
看不到
．
2
而即使死亡已經
將你們帶走了
事情卻還沒有結束
．
3
不時從抽屜裡
蹦現的遺物
隨之而躍然眼前的往事
更別提在夢中
你們總是若無其事地
現身說法
（或者什麼也不說）
．
4
就好像你們也不甘心
試圖掀起沉重的棺蓋
暗示那之中埋藏著
未平反的冤屈
．
5
答案是錯的
這是一道陷阱題
請再重新考慮一次
（或者很多次）
．
6
死後如流雲一般
不斷變換、修改的
你們的樣貌
是否更接近真實了呢
．
7
或者那個在想像中
確鑿無誤且不變動的真實
所謂的正確答案
並不存在
．
8
一扇窗景因四季晴雨而變化
月亮在凝視中改換了面貌
盲人或許摸不到整隻象
但明眼人錯失的
還能少嗎
．
9
森林裡的老樹
在漫長的一生中
庇護了數不清的蟲蟻鳥獸
當祂倒下以後
卻滋養了更多的生命
．
10
從淚眼裡曲折
改寫著記憶的輪廓
似乎永遠
沒有完成的時候
．
11
於是那眾多的
生前未被正視的你們
死後仍不斷地生長茁壯
開始了全新的生命
