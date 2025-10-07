自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／鸚鵡

2025/10/07 05:30

◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

住A站的時候常往B站走，搬至B站又老朝A站去，不管方向為何，都會路過一家鸚鵡店而停落。有一天，新冠肺炎不知第幾回控制之後的某天，我發現它消失了，像公園塑像不見似的，不僅驚訝，那感覺好像城市的空洞莫過於此了。

我記得門面，整片落地玻璃，全用來呈現一株亦真亦假的枯木，枝頭鸚鵡一兩隻，掛飾和玩具的數量亦相當節制；右側一小扇玻璃門，不見有人出入，裡面不見營業員，商品區塊非常地小，鸚鵡靜悄悄。說是鸚鵡店，更像是鸚鵡圖片。

然而鸚鵡長怎樣我無印象，從手機無智慧走到手機有智慧，皆未留下圖像，更別說任何輕描淡寫。

即使是華萊士，田野調查如何千辛萬苦，即使生病仍持續每日以鋼筆寫下幾百字，這些工課對照日後出版的作品，修改不了幾個字。即使是華萊士，也不敢去動那些文字標本，當下於叢林間於棕櫚草屋底秉燭寫下的，實地觀察之後製作標本之前，用筆掏出來裝進去，綑綁鬆開刺穿釘牢。他日返國見到自己那些年寄自香料群島的鸚鵡標本，該多悸動，那表示死了遠了，熱病夢遊結束了。當地人見他將死鳥和甲蟲裝箱郵寄，傳說他返鄉之後能令僵化的動物復活；說得也沒錯，殺死牠，讓牠活過來。

我無須為了記憶而忙碌，牠本來就是死的。生死相許的寵物鸚鵡，牠們不是天堂鳥，牠們過分人間。看看那些偏愛張貼於郊山山腳的尋鸚啟事，我幻想在山路巧遇牠，時空錯亂，但不至大驚小怪。除了貼滿寫真，飼主描述愛鳥，走失於冬日傍晚一隻藍白天空色虎皮鸚鵡：「體力不好飛不久，要碰牠會兇會嘎嘎叫，但其實很好抓起來。」

鸚鵡店舊址比鄰出現兩家未重新裝修的新店，鸚鵡住過應該是左邊的帆船旅遊，不是右邊的露營用品出租店，只因左邊的落地玻璃更貼門面，像曾是一幅裱框的鸚鵡。走廊偶爾有人徘徊，計畫出走的人，店家規定不得擅入，請在門外等候叫號。我想念鸚鵡的執著鸚鵡的色彩，彼岸人來人往，這兒灰撲撲的古怪，走廊特別寬，距離大路特別遠，高挑的廊柱一座接一座地推移，好像永遠輪不到叫他的號。

再見到鸚鵡我正從山路下來，對面人行道有個女人在遛鳥，鳥在她肩上，鸚鵡，小小隻，與她同方向另一個女人和我不約而同慢下腳步注視著，鳥突然從她肩上發射，她花容失色呆立原地，衝入虎口車陣就完了，牠一衝越過三個店家，降落在同排的人行道上，女人由驚轉喜，跑上前抓起牠往自己毛線衫底下塞，知道我們看著，她解釋剛剛的驚慌只是怕鳥嚇到，好像人並未嚇到，她非常有把握，牠不會離開她。●

■【鸚鵡所住】今日刊出最終回。

