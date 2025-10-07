【自由副刊．極短篇】 蘇筠雅／半半

◎蘇筠雅

◎蘇筠雅

那天起床，Wols發現自己一點食欲也沒有，於是他把手伸進喉嚨，使勁地將身體裡面分裂的兩個板塊捏在一起。

胃是空的。腸道是空的。血管太錯綜複雜。他只好往心臟探索，反正板塊通常寄居在心臟中。

寫歌可以整合板塊。因此Wols寫了很多歌。他還花了兩年的時間準備出道。然而，發歌前一週，他愈吃愈少，臉頰彷彿被斧頭砍過，削出兩道深深的凹痕。他變瘦，變憔悴。去open mic宣傳即將發行的單曲時，他的聲音都鎖在喉嚨。更怪的是，他身體裡的板塊突然劇烈碰撞，弄碎彼此，導致他難以換氣。

他嚇呆了。

當他和女友描述自己的身體狀況，女友竟說，「可是，你一直想當創作歌手啊！夢想要實現了！」

「重點不是這個。」Wols想解釋，又不曉得該從何開口。女友看到的是他，而不是他的板塊。他的身體一直有兩個部分，他的第一首歌〈半半〉就是在寫這件事。如今，他怎麼會感覺不到那些板塊呢？

公車上，Wols趁無人注意把整隻手臂伸進喉嚨。至少要確認一下板塊在哪。他往深處摸索，想打撈板塊的影子，卻意外地碰到了一片恐懼之海。

他的手僵在空中，手肘高高舉起。

女友此刻靠著車窗，嘴巴張開地睡著了。

是恐懼之海把板塊淹沒的。但他卻不知道是什麼恐懼。說不出來的恐懼是一萬倍的恐懼。如今，他毫無辦法，只能等女友醒來，拜託她閉氣，跳進他的恐懼之海裡面看一看。●

