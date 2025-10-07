【家庭plus．生活大補帖】慢活 學習放鬆

圖／達志影像

文／若晴

年輕時，我是個典型的完美主義者，凡事追求極致，容不得半點瑕疵。

出國自由行前，我會花數週研究景點、交通工具與住宿安排，甚至精打細算每一分錢，力求路線最優、費用最低。從機票比價到餐廳預約，每個細節都要反覆確認，連地圖上的步行時間都精準計算，只為確保旅途「完美無缺」。女兒曾說，跟我出國自由行，就像在行軍一樣，要精準按表操課。工作上，我同樣一絲不苟。開會前，我會將簡報內容整理得鉅細靡遺，標點符號、字體格式無一不究，甚至預想各種可能提問，準備計畫一、計畫二的備案。

這樣的個性讓我看似井然有序，卻也讓自己身心俱疲。長期的壓力累積下，自律神經失調找上門，伴隨一連串莫名症狀──頭痛、失眠、心悸，讓我深陷困擾，生活品質大打折扣。

因為健康問題，我選擇提前退休，專心在家休養。起初，我對這種「無所事事」的生活感到不適應，彷彿失去了掌控。但先生的一句話點醒了我：「人生這麼短，何不放鬆一點？」於是，假日時我們開始隨興出遊，沒有任何計畫，僅憑一時興起決定目的地。有時是一處隱藏在巷弄的咖啡館，有時是鄉間小路的無名風景，甚至只是單純開車兜風，聽著音樂，隨意找個地方停下來散步。這些毫無預期的旅程，卻意外帶來許多驚喜：路邊攤的美味小吃、夕陽下的田野風光、與陌生人的短暫對談……這些簡單的美好，讓我重新感受到生活的溫度。

回想過去，我總以為掌控一切才能安心，卻忽略了隨興而為的快樂。如今，我開始學習「慢活」，允許自己犯錯、偷懶，甚至偶爾「耍賴」。我學會放下對完美的執著，接受生活的不確定性。原來，人生不需要事事完美，真正的快樂來自於放手，讓心自由地感受當下。

希望透過這段經歷，鼓勵更多人放下壓力，擁抱不完美的美好。人生苦短，何不試著隨興一點，活出真正的輕鬆與自由？

