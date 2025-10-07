【家庭plus．香草隨食札記】紫花貓薄荷 兼具實用與趣味

紫花貓薄荷，紫花綠葉相互映襯，宛如鋪展在草地上的柔軟色彩。

文、圖／蔡以倫

在北海道小樽舊鐵道路廊，我曾遇見一片奔放盛開的「紫花貓薄荷」。紫花綠葉相互映襯，宛如鋪展在草地上的柔軟色彩。

這些並非原生種，而是經雜交改良的園藝型貓薄荷，曾獲得英國皇家園藝學會「優異品種獎」。植物的魅力，往往就在於既能在大自然繁衍，也能因人類巧思而成為城市風貌。

紫花貓薄荷屬脣形科荊芥屬多年生草本。其花與葉含有荊芥內酯（nepetalactone），對貓咪有難以抗拒吸引力，能讓牠們興奮翻滾、心情舒緩。對人類而言，它是一種溫和草本，葉與花可泡茶，助於消化、紓解焦慮、改善睡眠；若提取精油，是天然防蚊驅蟲利器。

荊芥屬植物種類繁多，約有兩百餘種，原生於寒帶。台灣夏季高溫多雨，並不利於栽培，但可選擇於秋季入園。該屬植物間常有近緣雜交，衍生許多新品種，有些以型態花期見長，有些仍保留傳統藥草特質。不過，傳統品系因種籽繁殖力旺盛，容易逸生成雜草；反之，雜交種無法結籽，卻因此成為優異園藝景觀素材。

在景觀設計上，紫花貓薄荷的「邊際」價值尤為突出。歐美城市偏愛多樣化的植栽組合，透過高低錯落與色彩搭配，在公園、綠化帶中營造四季變換的韻律，就像是一幅會呼吸的畫。然而，在國內都市綠化中，較常見「同種植物、數大是美」的做法，初見壯觀，久看視覺疲勞。引進或改良植物品種，並嘗試多層次、多樣化園藝美學，城市風景也將更加生動有趣。

紫花貓薄荷兼具實用性與趣味性：既能安神驅蟲，又能點亮都市角落，還是貓咪天然玩伴。它提醒我們，看似平凡的小草，也能在自然與城市之間，開展出萬紫千紅的可能。（作者為淡水香草街屋主人）

